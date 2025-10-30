Slušaj vest

Flojd Rodžer Majers Džunior, nekadašnji dečji glumac poznat po ulozi u kultnoj seriji „Princ s Bel-Era”, preminuo je u 42. godini života.

Kako je za TMZ potvrdila njegova majka Rene Trajs , Majers je preminuo od srčanog udara u svom domu u Merilendu. U protekle tri godine glumac je već preživeo tri srčana udara, ali ga je četvrti nažalost bio koban.

Majers je svoj glumački debi ostvario 1992. godine, kada je tumačio lik mladog Vila u popularnoj seriji „Princ s Bel-Era”. Iste godine pojavio se i kao Marlon Džekson u limitiranoj seriji „Džeksonovi: Američki san” (The Jacksons: An American Dream), u kojoj su igrali i Anđela Baset (Angela Bassett), Vanesa Vilijams (Vanessa Williams) i Bili Di Vilijams (Billy Dee Williams).

Foto: Printscreen/Instagram

Njegova poslednja televizijska uloga bila je 2000. godine, u tinejdžerskoj seriji „Mladi Amerikanci” (Young Americans), emitovanoj na kanalu The WB.

Nakon što se povukao iz glume, Majers je posvetio život pomaganju drugima — bio je suosnivač neprofitne organizacije Fellaship Men’s Group, koja se bavi mentalnim zdravljem muškaraca.

Članovi organizacije oprostili su se od njega putem društvenih mreža:

„Počivaj u miru, brate naš @rocwonder, jednom od naših suosnivača. Otišao si, ali nikada nećeš biti zaboravljen. Misija se nastavlja u tvoju čast. Sledeći sastanak biće baš onakav kakav smo planirali! Volimo te, brate — odmori se, veliki brat će preuzeti odavde.”

Bonus video: Obeleženo 52 godine od smrti Milunke Savić