Doživeo neprijatnost: Majkl Daglas posetio decu na fakultetu, njihovi vršnjaci mislili da im je deda
Slavni glumac Majkl Daglas(81) pojavio se sinoć u društvu svoje ćerke Karis Zite Daglas (22) na glamuroznoj svečanosti PAC NYC Icons of Culture Gala u Njujorku. Otac i ćerka su privukli veliku pažnju svojim prisnim odnosom i elegantnim izdanjima na crvenom tepihu.
Karis Zita, koja sve češće prati svoje roditelje na javnim događajima, srednje ime nosi po svojoj majci, čuvenoj glumici Ketrin Ziti Džouns (56).
Glumac je drugi put postao otac u šestoj deceniji života, a nedavno je podelio i anegdotu o neprijatnoj situaciji koju je doživeo kada je posetio svoju decu na fakultetu.
- Ovo nije Dan za dede, ovo je Dan roditelja. Ja im kažem: "Ja sam roditelj!". To je bilo baš grubo - opisao je Daglas za Telegraph trenutak kada su ga na fakultetu pomešali sa dedom.
Oskarovac ima dvoje dece sa Ketrin Zitom Džouns, ćerku Karis i sina Dilana (25).
Iz prvog braka sa Diandrom Luker, Daglas ima i najstarijeg sina Kamerona (46).
(Kurir.rs/Informer)
