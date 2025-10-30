Slušaj vest

Slavni glumac Majkl Daglas(81) pojavio se sinoć u društvu svoje ćerke Karis Zite Daglas (22) na glamuroznoj svečanosti PAC NYC Icons of Culture Gala u Njujorku. Otac i ćerka su privukli veliku pažnju svojim prisnim odnosom i elegantnim izdanjima na crvenom tepihu.

Karis Zita Daglas, Majkl Daglas
Karis Zita Daglas i Majkl Daglas Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karis Zita, koja sve češće prati svoje roditelje na javnim događajima, srednje ime nosi po svojoj majci, čuvenoj glumici Ketrin Ziti Džouns (56).

Ketrin Zita Džons
Ketrin Zita Džons Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumac je drugi put postao otac u šestoj deceniji života, a nedavno je podelio i anegdotu o neprijatnoj situaciji koju je doživeo kada je posetio svoju decu na fakultetu.

- Ovo nije Dan za dede, ovo je Dan roditelja. Ja im kažem: "Ja sam roditelj!". To je bilo baš grubo - opisao je Daglas za Telegraph trenutak kada su ga na fakultetu pomešali sa dedom.

Karis Zita Daglas, Majkl Daglas
Karis Zita Daglas i Majkl Daglas Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

Oskarovac ima dvoje dece sa Ketrin Zitom Džouns, ćerku Karis i sina Dilana (25).

Iz prvog braka sa Diandrom Luker, Daglas ima i najstarijeg sina Kamerona (46).

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustitePop kulturaTvrdio da je rak grla dobio zbog odnosa: Glumac se oženio 25 godina mlađom ljubavnicom, a ona završila na psihijatriji
Majkl Daglas, Ketrin Zita Džons, Ketrin Zita Džouns
Pop kulturaKetrin Zita Džons šokirala neukusnom šalom na račun Majkla Daglasa: U braku su 25 godina, a ono što je rekla mnoge je zgrozilo
Ketrin Zita DŽons i Majkl Daglas na US Openu
Pop kulturaMajkl Daglas je jednu stvar primetio i saznao da ima rak: Dobio ga je usled intimnog odnosa, a evo i kako
majkl daglas profimedia-1018922490.jpg
Pop kulturaĆerka Ketrin Zite Džons i Majkla Daglasa zablistala u bikiniju: Lepa Keris ima 22 godine i oduševljava lepotom
Keris Zita Daglas

 VIDEO: Ketrin Zita Džons vežba na jahti

GLUMICA POKAZALA ZANOSNO TELO U 6. DECENIJI: Ketrin Zita Džons radila vežbe u bikiniju, preko 1.000.000 ljudi oduševljeno! (VIDEO) Izvor: Instagram