Slušaj vest

Slavni glumac Majkl Daglas(81) pojavio se sinoć u društvu svoje ćerke Karis Zite Daglas (22) na glamuroznoj svečanosti PAC NYC Icons of Culture Gala u Njujorku. Otac i ćerka su privukli veliku pažnju svojim prisnim odnosom i elegantnim izdanjima na crvenom tepihu.

Karis Zita Daglas i Majkl Daglas Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karis Zita, koja sve češće prati svoje roditelje na javnim događajima, srednje ime nosi po svojoj majci, čuvenoj glumici Ketrin Ziti Džouns (56).

Ketrin Zita Džons Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumac je drugi put postao otac u šestoj deceniji života, a nedavno je podelio i anegdotu o neprijatnoj situaciji koju je doživeo kada je posetio svoju decu na fakultetu.

- Ovo nije Dan za dede, ovo je Dan roditelja. Ja im kažem: "Ja sam roditelj!". To je bilo baš grubo - opisao je Daglas za Telegraph trenutak kada su ga na fakultetu pomešali sa dedom.

Karis Zita Daglas i Majkl Daglas Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

Oskarovac ima dvoje dece sa Ketrin Zitom Džouns, ćerku Karis i sina Dilana (25).

Iz prvog braka sa Diandrom Luker, Daglas ima i najstarijeg sina Kamerona (46).

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Ketrin Zita Džons vežba na jahti