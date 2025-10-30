Slušaj vest

Slavna glumica Sidni Svini (28) se pojavila na crvenom tepihu godišnjeg događaja Variety Power of Women u Los Anđelesu u izuzetno provokativnom izdanju. Zvezda serije Euforija, za koju neko vreme govore da ima "najbolji dekolte Holivuda“, pojavila se u "goloj“ srebrnoj haljini ispod koje nije nosila brushalter.

Okupljene je iznenadila i novom frizurom – plavim bobom, a za ovaj novi imidž zaslužan je njen dugogodišnji kolorista Džejkob Švarc.

Na događaju se družila sa koleginicama Džejmi Li Kertis i Šeron Stoun, a čak su zajedno i pozirale fotografima.

Pogledajte u galeriji fotografije Sidni Svini u "goloj" haljini:

1/10 Vidi galeriju Sidni Svini u "goloj" srebrnoj haljini Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Lisa OConnor/ AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nedavno proslavila 28. rođendan

Sidni Svini proslavila je 12. septembra 28. rođendan u društvu slavnih prijatelja, a neke trenutke sa zabave podelila je i na društvenim mrežama.

- Dobro došli na planetu Sidni, napisala je glumica u opisu objave. Za ovu posebnu priliku, zvezda serije Euforija nosila je upečatljivu, svetlucavu haljinu sa zvezdicama i dubokim dekolteom. Istu haljinu je Britni Spirs nosila 2008. godine za naslovnicu svog albuma Circus.

1/5 Vidi galeriju Sidni Svini na proslavi svog 28. rođendana Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Iako je Sidni u haljini zablistala, posebnu pažnju ukrala je njena prijateljica Loren Sančez, supruga milijardera Džefa Bezosa. Lauren se na zabavi pojavila u pripijenoj srebrnoj haljini sa dubokim dekolteom koji je istakao njene obline, dok je kratka suknja naglasila vitke noge. Kombinaciju je upotpunila sunčanim naočarima i velikim minđušama.

Na rođendanskoj proslavi, osim Loren, prisustvovali su i Viz Kalifa, Diplo, Ešton Kučer i glumac Glen Pauel, za kog se nedavno spekulisalo da je u romantičnoj vezi sa Sidni.

