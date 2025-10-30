Slušaj vest

Pit i Džolijeva vode pravnu bitku oko njihove francuske vinarije Šato Miraval, koju su kupili dok su još bili u braku, još od februara 2022. godine. Prema novim dokumentima do kojih je došao američki Page Six, glumac je zatražio od suda da natera Džolijevu da preda mejlove koje je razmenjivala sa svojim poslovnim menadžerom Terijem Birdom, britanskim PR stručnjacima Kloi Dalton i Arminkom Helik, kao i sa dvojicom finansijskih savetnika.

Pit je u dokumentima naveo da je Džolijeva ranije priznala da je redovno razgovarala sa Birdom o "svim aspektima" svog poslovnog i profesionalnog života, uključujući i pravna pitanja. Međutim, glumica je odbila da preda njihovu mejl komunikaciju, uprkos Pitovom zahtevu.

"Reč je o razmeni ideja, ne o pravnim savetima"

- Džoli je priznala da joj je Bird pomogao da identifikuje dodatna pitanja o kojima treba potražiti savet. Ono što Džolijeva opisuje su sesije razmene ideja između osoba koje nisu pravnici. Činjenica da su te sesije možda prethodile ili sledile pravni savet ne štiti ih od objavljivanja, navodi se u dokumentima.

Pit je takođe dodao da je Džolijeva do sada predala samo jedan interni mejl koji uopšte spominje uslove prodaje – centralnu tačku ovog slučaja.

Prema njegovim tvrdnjama, preostali mejlovi sadrže Birdovu komunikaciju u kojoj se raspravlja o prodaji njenog udela u Šato Miravalu vinskoj diviziji Stoli grupe, što je ključno u ovom sporu.

Pit odbija da plati Džolijine pravne troškove

Glumac je od suda zatražio da odbaci zahtev Anđeline Džoli da joj on plati 33.000 dolara – iznos koji je tražila kao nadoknadu za troškove advokata u protivljenju njegovom zahtevu za dostavljanje mejlova. Džolijeva je tvrdila da ne mora da preda te mejlove jer se u njima nalaze razgovori o pravnim pitanjima.

Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: JENS KALAENE / AFP / Profimedia

Njen advokat, Pol Marfi, optužio je Pita da "zadire u poverljive komunikacije između klijentkinje i advokata".

- Ovo još jednom pokazuje da je ova tužba manifestacija Pitovih višegodišnjih pokušaja da uznemirava i kontroliše Anđelinu, izjavio je Marfi za Page Six.

Džolijini advokati traže naknadu troškova

U podnesku od 9. oktobra, do kojeg je došao Page Six, Džolijini advokati objasnili su zašto zahtevaju da Pit plati pomenuti iznos.

- Džolijeva je preko advokata više puta tražila od Pita da povuče zahtev. Čak ga je više puta upozorila da, ako sud odbije njegov zahtev, ona će tražiti da sud naloži Pitovu obavezu da plati njene advokatske troškove. Pit je ipak odbio da povuče zahtev. Zato Džolijeva sada traži da sud naloži da joj nadoknadi značajne troškove koje je imala, zaključili su advokati.

Suština spora

Bred Pit i Anđelina Džoli sa decom Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Bred Pit tuži Anđelinu Džoli zbog njenog udela u luksuznom francuskom imanju Šato Miraval, tvrdeći da je svoj deo prodala vinskoj diviziji Stoli grupe bez njegove saglasnosti. Džolijeva, s druge strane, insistira da joj dozvola nije bila potrebna.

