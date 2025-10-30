Slušaj vest

Glumica Marija Riva, jedino dete legendarne Marlen Ditrih, preminula je u 100. godini.

Bila je jedna od najistaknutijih televizijskih glumica ranog perioda američke televizije, kada su emisije emitovane uživo. Riva je preminula u snu u domu svog sina Pitera Rive u Gili, u Novom Meksiku, gde je živela od početka prošle godine, potvrdio je on za The Hollywood Reporter.

Tokom pedesetih godina, Riva je bila omiljena glumica osnivača CBS-a Vilijama S. Pejlija i često je tumačila likove žena u opasnosti u popularnim antologijskim serijama kao što su Studio One, Lux Video Theatre, Suspense i The Philco Television Playhouse. Pojavljivala se i u emisijama Danger, Crime Photographer i Climax!.

1/4 Vidi galeriju Marija Riva sa majkom Marlen Ditrih Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia, Austrian Archives (S) / AFP / Profimedia, akg-images / akg-images / Profimedia

Krajem pedesetih povukla se iz glume, navodeći da nikada nije imala snažnu ambiciju da bude glumica, nazivajući sebe "Ditrih za siromašne". Umesto toga, posvetila se organizovanju i vođenju majčinih čuvenih kabaretskih nastupa u Las Vegasu i na svetskim turnejama.

Nakon smrti Marlen Ditrih 1992. godine, Riva je objavila knjigu o svojoj majci, u kojoj je iskreno prikazala njen život i ličnost. "Smatram sebe biografom, a ne ćerkom", rekla je 2009. godine za The Interviews Fondacije Televizijske akademije. "Veoma sam ponosna što sam mogla da sagledam stvari objektivno – ono što je bilo pogrešno, bilo je pogrešno, a ono što je bilo sjajno, bilo je briljantno."

Marija Elizabet Ziber, kako joj je bilo pravo ime, rođena je 13. decembra 1924. godine u Berlinu, kao ćerka Marlen Ditrih i Rudolfa Zibera, urednika i pomoćnika režije koji je kasnije radio za Paramaunt u Parizu.

Marija Riva 1951. godine Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Kao dete, Riva se preselila u Los Anđeles, gde je njena majka već bila filmska zvezda. Prve uloge ostvarila je u filmovima The Scarlet Empress (1934) i The Garden of Allah (1936), u kojima je glumila zajedno sa majkom.

Školovala se u Švajcarskoj, a kasnije studirala glumu na Akademiji Maks Rajnhart u Los Anđelesu, gde je i predavala. Radila je s Orsonom Velsom na radiju, a 1945. godine nastupila na Brodveju sa Talulom Bankhed u predstavi Foolish Notion.

Nakon kratkog braka i boravka u Evropi kao deo USO trupe, udala se 1947. za scenografa Vilijama Rivu. Upravo on ju je ohrabrio da se okuša na televiziji, rekavši joj da umesto kritika pokuša da je unapredi.

Prvi televizijski nastup ostvarila je 1951. godine u seriji Sure as Fate. Ubrzo je potpisala trogodišnji ugovor sa CBS-om vredan 250 dolara nedeljno i postala jedno od prepoznatljivih lica rane televizijske ere.

Dobila je dve nominacije za Emi nagradu (1952. i 1953), pojavila se na naslovnici magazina Life sa majkom, a kasnije je odbila ponudu da zameni Imogin Koku u poznatom šou programu Your Show of Shows.

Marlen Ditrih Foto: PARAMOUNT PICTURES / AFP / Profimedia

Na vrhuncu karijere napustila je televiziju, ne želeći da se preseli u Los Anđeles. "Odrasla sam u svetu gde su svi bili lepi, bogati i imali sve što žele, ali niko nije bio srećan", govorila je. "Naučila sam da stvari nisu onakve kakve izgledaju."

Kasnije se povremeno vraćala glumi — između ostalog u filmu Scrooged (1988) sa Bilom Marijem i u kratkom filmu All Aboard (2018) koji je režirao njen unuk.

Riva je bila i autorka i urednica — priredila je foto-knjigu o svojoj majci (2001), zbirku njene poezije (2005), kao i roman You Were There Before My Eyes (2017), inspirisan životom imigrantkinje u Detroitu.

Nakon majčine smrti, veći deo Marlenine lične arhive poklonila je muzeju Dojče Kinematek u Berlinu.

Sa suprugom Vilijamom Rivom ostala je do njegove smrti 1999. godine. Iza nje su ostali sinovi Piter, Džon-Pol i Dejvid, kao i četvoro unučadi — Lili, Ajla, Ejdan i Marili.

Marija Riva Foto: teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia

Marlen Ditrih, ikona glamura i filmska legenda, ostavila je neizbrisiv trag u istoriji kinematografije. Bila je nominovana za Oskara za film Maroko (1930) i ostvarila brojne antologijske uloge u klasicima poput Blonde Venus, The Devil Is a Woman, Touch of Evil i Judgment at Nuremberg.

Tokom promocije knjige o majci, Riva je ispričala anegdotu o Ditrihinoj ideji za sopstvenu sahranu: "Svi koji su zaista spavali sa njom dobili bi crveni karanfil, a oni koji su samo tvrdili da jesu – beli."

