Vinkovčanin Jakov Jozinović, koji je munjevitom brzinom postao prava senzacija na TikToku, trenutno je jedan od najtraženijih mladih izvođača u regionu. Posebno je osvojio devojke, a sada je rekao da je na ljubavnom planu i dalje slobodan.

Nije u vezi

Otkrio je kakve ga devojke privlače. "Privlače me devojke s karakterom. Što bolji karakter i što ima bolji smisao za humor - to je to. A Splićanke su takve, šalim se", rekao je za In magazin pre nastupa u Splitu.

Jakov se već nekoliko godina bavi pevanjem, ali poslednjih meseci postaje sve popularniji zbog svojih izvedbi legendarnih pesama Olivera, Balaševića, Georgieva i drugih. Pre dva dana je napunio MTS dvoranu u Beogradu, na koncertu koji je prodao za samo sat vremena! Nakon fantastičnog odziva i reakcija publike u Srbiji, već je zakazao koncert u Sava Centru 28.03.2026.

Ko je Jakov Jozinović? Jakov je student druge godine Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a uskoro će objaviti svoj prvi album.

Ima poznatog strica, a vera mu je važna

Malo je poznato da Jakov ima poznatog strica, Darka Jozinovića, koji je proslavljeni fudbalski trener, piše Index.hr.

Jakov je otkrio da mu je vera važna u životu, a nedavno je zajedno s Dominikom Lučićem objavio obradu pesme Ispred Bijele Hostije.

Jakov Jozinović Foto: DANKO SIMUNOVIC

"Vera mi je apsolutno važna. To su mi prvenstveno moji roditelji od malena usadili - i odlazak na misu. U veri pronalazim veliki mir, i u svetim pesmama, i to je veliki deo mene. Nimalo se toga ne stidim. Mislim da sve to doprinosi i daje razloge zašto mi se sada sve ovo događa", kaže on.

