Mladi hrvatski talent Jakov Jozinović(20) izazvao je pravu buru na muzičkoj sceni regiona, a bez sumnje njegovo vreme tek dolazi. Na koncertu u MTS dvorani u Beogradu koji je održao u ponedeljak uveče, Jakov je najavio da će u četvrtak biti puštene u prodaju karte za njegov naredni nastup u Sava Centru za 28. mart 2026. godine.

Kako su potvrdili iz Sava Centra za Kurir, karte su rasprodate za manje od pola sata, a redovi za fizičku kupovinu formirali su se još pre zvaničnog početka prodaje. Fanovi koji su pokušali da kupe ulaznice preko interneta ostali su u šoku kada su videli da gotovo 13.000 ljudi i dalje stajalo na čekanju svega pola sata nakon puštanja karata. Međutim, ulaznica više nije bilo.

Na prethodnom beogradskom koncertu, održanom pre samo dva dana, Jakova su podržale brojne kolege iz muzičkog sveta, među kojima su bili Milica Pavlović, Aleksandra Prijović, Filip Živojinović, Leontina Vukomanović i Marko Stojanović Luis.

Ovim povodom se oglasio i muzičar na svom Instagram profilu i potvrdio da je broj ljudi koji čekaju karte došao do 15.000. On je objavio fotografiju sebe kako sedi u crvenoj stolici Plave dvorane, na kojoj je svojevremeno sedeo i Josip Broz Tito.

Jakov Jozinović koncert u Sava Centru
Foto: printscreen/instagram/jakovjozinovic

Rekordi Sava Centra: od Marije do Balaševića

 Kapacitet Sava Centra, koji je ranije iznosio 3.672 sedišta, povećan je na 4.050, uz dodatak VIP loža. To omogućava održavanje više koncerata zaredom, što su ranije demonstrirale najveće zvezde regiona.

Jakov Jozinović u Sava Centru Foto: Nemanja Janković, Promo/Sava Centar

  • Jelena Rozga je prošle godine održala pet uzastopnih nastupa, dok je Parni valjak pre 14 godina imao pet koncerata, ali sa oko 2.000 ljudi manje.
  • Marija Šerifovićdrži rekord u ovom veku po broju zakazanih termina. Evrovizijska pobednica 2019. imala je četiri koncerta u martu i po jedan u aprilu i maju, što je ukupno više od 22.000 fanova.
  • Lepa Brena je u ’80-im punila Sava Centar 17 večeri zaredom sa grupom Slatki Greh.
  • Krajem ’90-ih, tačnije 1998. godine, Zdravko Čolić imao je devet rasprodanih koncerata.
  • Ipak, apsolutni rekorder za života bio je Đorđe Balašević, koji je na sceni Sava Centra održao neverovatnih 130 koncerata.
Jakov Jozinović nastupio u MTS dvorani
Jakov Jozinović koncert u Beogradu
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović, Jakov Jozinović
Jakov Jozinović.jpg

 Bonus video: Jakov Jozinović u MTS dovrani prvi put izveo novu pesmu

