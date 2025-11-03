Slušaj vest

Kolin Farel je u emisiji "The Late Show" sa Stivenom Kolbertom otkrio da Tom Kruz "nije bio srećan" s njim tokom snimanja Spilbergovog filma "Specijalni izveštaj" ("Minority Report"). Glumac je ispričao da se u to vreme borio sa zavisnošću, a veče uoči svog rođendana izašao je u provod iako ga je sutradan čekalo snimanje – što je rezultiralo, kako kaže, jednim od njegovih najgorih dana na filmskom setu.

- Jedan od najgorih dana koje sam ikada imao na setu bio je na "Minority Report"-u. Imao sam rođendan, 31. maja, i tog dana smo snimali. Molio sam produkciju, kao da sam ja neko važan, da me ne stave na raspored. Naravno, prevoz mi je bio zakazan za šest ujutru, a ja sam se noć pre toga upustio u svašta. Sećam se da sam legao u krevet, ugasio svetlo, a odmah potom zazvonio telefon – bio je to vozač koji je rekao: "Šest je i deset", a ja sam samo rekao: "O, s*anje", ispričao je Farel.

"Samo mi nabavi šest piva i Marlboro"

Kada je stigao na set, izgledao je potpuno raščupano, pa mu je pomoćnik reditelja Dejvid H. Venghaus Džunior rekao: - Ne možeš takav na set.

Na to mu je Farel odgovorio: - Samo mi nabavi šest piva Pacifico Cerveza i kutiju crvenog Marlboroa.

- Naravno da to nije bilo kul, jer sam dve godine kasnije otišao na rehabilitaciju. Ali tada je to pomoglo. Svi sveci i mudraci koje cenimo i koji nas uče kako da živimo rekli bi da je sadašnji trenutak sve što imamo, iskren je bio Farel.

"Tom baš nije bio srećan"

Farel je priznao da je "popio nekoliko piva" i otišao na set – i da je to bilo katastrofalno.

- Nikada neću zaboraviti repliku koju nisam mogao da izgovorim. Glasila je: "Siguran sam da ste svi shvatili osnovni paradoks metodologije prekriminala." To je bila prva rečenica u sceni. Ljudi iz ekipe su me pitali: "Hoćeš li da izađeš i udahneš malo svežeg vazduha?’"A ja sam pomislio: "Ako izađem, biću pod još većim pritiskom da budem bolji kad se vratim." Pa sam rekao: "Ne, samo nastavimo." Pokušali smo da snimimo tu scenu 46 puta. Tom baš nije bio srećan sa mnom. Tom, kojeg volim, stvarno nije bio srećan, otkrio je Farel.

O filmu "Specijalni izveštaj"

Film je zasnovan na noveli Filipa K. Dika iz 1956. godine i smešten je u budućnost u kojoj policija sprečava zločine pomoću vidovnjaka koji unapred "vide" ubistva.

Tom Kruz tumači šefa jedinice koji biva lažno optužen za ubistvo i mora da pobegne kako bi dokazao svoju nevinost. Kolin Farel igra agenta zaduženog da ga pronađe, što pokreće napetu igru mačke i miša u distopijskom svetu. Film je dobio odlične kritike i zaradio 358 miliona dolara širom sveta.

