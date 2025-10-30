Slušaj vest

On je bio sramežljivi basista Sex Pistolsa, a ona problematična groupi devojka iz Filadelfije. Njihova strastvena i destruktivna veza postala je simbol mračne strane panka, završivši misterioznim ubistvom i predoziranjem koje i danas intrigira javnost.

Rođen kao Džon Simon Riči, poznat kao Sid Višus, poticao je iz haotične porodice. Njegova majka, zavisnica, vodila ga je kroz nomadsko detinjstvo ispunjeno siromaštvom i usamljenošću. Sid je prvi put osetio pripadnost tek među buntovnicima sa šiljatim frizurama i kožnim jaknama londonske pank scene. Kada je 1977. postao basista Sex Pistolsa, nije znao ni da svira.

Sex Pistols Foto: Chris Stein / mediadrumworld.com / Media Drum World / Profimedia

Nensi Spangen odrasla je u mirnom predgrađu Filadelfije, ali mir nikada nije bio deo njenog sveta. Borila se s mentalnim problemima od detinjstva, završila u ustanovi za mlade sa poremećajem ponašanja, a sa sedamnaest godina pobegla je u Njujork, gde je pronašla dom među muzičarima, narkomanima i izgubljenim dušama.

Brzo je postala poznata u pank krugovima ne po muzici, već po heroinu koji je nabavljala i vezama sa muzičarima. Kada je 1977. stigla u London s namerom da zavede nekog iz Sex Pistolsa Džoni Roten ju je odbio. Sid nije.

Džo Simon Riči Foto: World History Archive / Universal images group / Profimedia

Toksična simbioza ljubavi i autodestrukcije

Njih dvoje postali su nerazdvojni, do užasa ostatka benda i menadžera Malkolma Meklarena koji je Nensi smatrao otrovom za Sida i njegovu karijeru.

Jedan svedok kasnije je ispričao:

„Nensi mu je jednom rekla da gurne obožavateljku niz stepenice – i on je to uradio, bez razmišljanja. Bio je njen vitez u zahrđalom oklopu.“

Meklaren je čak pokušao da je deportuje u Ameriku, ali njihova međusobna zavisnost bila je previše snažna.

U Sidu je Nensi našla nekog ko je nije osuđivao, ko je prihvatao njen haos. U Nensi je Sid našao nekog ko je, iako destruktivan, bio jedina osoba koja ga je zaista videla.

Foto: Profimedia

Pad u bezdan

Kako je bend sticao sve veću slavu, Sid i Nensi su tonuli dublje u drogu i izolaciju. Zatvorili su se u stan u Londonu gde je heroin postao centar njihovog postojanja.

Nensi ga je i uvela u svet teških droga, a zavisnost je ubrzo pojela sve: ljubav, muziku i razum.

Mržnja članova benda prema Nensi kulminirala je kada joj je zabranjen dolazak na američku turneju 1978. godine. Sid je reagovao nasiljem – u Dallasu je udario fana gitarom po glavi. To je bio kraj Sex Pistolsa.

Raspad benda bio je i početak njihovog konačnog samouništenja.

Pakao hotela Čelzi

U avgustu 1978. Sid i Nancy su se preselili u Hotel Čelzi u Njujorku, legendarnu destinaciju za umetnike i izgubljene duše. Nastanili su se u sobi broj 100. Nensi je preuzela ulogu njegovog menadžera i negovateljice, dok su dane provodili u oblaku dima, alkohola i heroina.

Njihov život se sveo na prljavu sobu, dostavu hrane i beskrajni niz dilerâ i posetilaca koji su dolazili i odlazili.

U noći 11. oktobra 1978. održana je žurka u njihovoj sobi. Sid je progutao 30 tableta Tuinala, jakog barbiturata, i pao u nesvest. Dok su gosti dolazili i odlazili, Nensi je ostala budna.

Sutradan, 12. oktobra, hotelsko osoblje je pronašlo njen leš u kupatilu – ubodena jednom u stomak, obučena samo u donje rublje. Krvarila je do smrti.

Sid je lutao hodnikom, mamuran i izgubljen, navodno ponavljajući: „Ja sam to uradio... ubio sam je.“

Kasnije je povukao priznanje, rekavši da se ničega ne seća.

Policija ga je uhapsila i optužila za ubistvo. Oružje – lovački nož koji mu je Nensi poklonila nekoliko nedelja ranije.

Kraj bez iskupljenja

Pušten uz kauciju, Sid je bio slomljen. Pokušao je samoubistvo sečenjem vena i rekao:

„Želim da se pridružim Nensi. Moram da održim svoj deo pakta.“

Nakon još jednog hapšenja i 55 dana prinudne detoksikacije, 1. februara 1979. je oslobođen.

Te večeri, prijatelji i njegova majka En Beverli, i sama zavisnica, organizovali su žurku. En mu je nabavila heroin.

U ranim satima 2. februara 1979., Sid je pronađen mrtav od predoziranja. Imao je samo 21 godinu. Njegova majka kasnije je tvrdila da je u džepu pronašla poruku o samoubilačkom paktu i verovala da je sin namerno otišao kako bi bio sa Nensi. Smrću glavnog osumnjičenog, slučaj ubistva Nensi Spungen je zatvoren – ali misterija nikada nije.

Teorije i legenda

Neki veruju da su Sid i Nensi pokušali dvostruko samoubistvo. Drugi optužuju dilera i telohranitelja Roketsa Redglarea, koji je te noći bio u sobi i kasnije se hvalio da je on ubio Nensi nakon što ga je uhvatila u krađi.

Bez obzira na istinu, njihova priča ostaje jedna od najtragičnijih i najromantičnijih u istoriji muzike.

Menadžer Malkom Meklaren jednom je rekao:

„Ona je bila njegova prva i jedina ljubav.“

Prema legendi, Sidova majka je kasnije prosula njegov pepeo po Nensinom grobu u Pensilvaniji, zauvek ih ujedinivši – baš kao što su bili nerazdvojni u poslednjim, sumornim mesecima svojih kratkih života.

(Kurir.rs/Večernji)