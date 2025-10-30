Slušaj vest

Kralj Čarls zvanično je oduzeo sve kraljevske titule, uključujući i titulu princa, svom bratu Endrjuu.

Bivši princ Endrju, 65, više neće biti poznat kao princ niti kao Vojvoda od Jorka, saopštila je Bakingsemska palata u četvrtak, 30. oktobra. Umesto toga, njegovo zvanično ime biće Endrju Mauntbaten Vindzor.

"Njegovo Veličanstvo je danas pokrenulo formalni proces za uklanjanje stila, titula i odlikovanja princa Endrjua“, navodi se u saopštenju palate.
„Princ Endrju će sada biti poznat kao Endrju Mauntbaten Vindzor.“

Britanski princ Endrju Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pored toga, Endrju će izgubiti i pravo na boravak u Royal Lodge u Vindzoru.

"Njegova zakupnina za Royal Lodge do sada mu je pružala pravnu zaštitu da nastavi da boravi u rezidenciji. Sada je formalno dostavljeno obaveštenje o predaji zakupa i on će se preseliti u alternativni privatni smeštaj. Ove sankcije su smatrane neophodnim, uprkos tome što on i dalje negira optužbe protiv sebe.“

Kralj Čarls III u sakou na prugice, beloj košulji i plavoj kravati
kralj Čarls Foto: Jackson/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Njihova Veličanstva žele da jasno istaknu da su njihove misli i najveće saosećanje uvek bili, i da će ostati, sa žrtvama i preživelima bilo kojih oblika zlostavljanja“, zaključuje se u saopštenju.

Endrju je od rođenja imao titulu princa i obraćanje Njegovo Kraljevsko Veličanstvo kao sin kraljice Elizabete. Titula Vojvode od Jorka dodeljena mu je od pokojne majke na dan venčanja sa Sarom Ferguson 1986. godine.

Ne propustitePop kulturaPrinc koji je obrukao kraljevsku porodicu pristao da napusti Vindsor, ali ima uslov koji je zaprepastio čitavu monarhiju
princ Endrju
Pop kulturaSkandal ispred katedrale: Demonstrant urlao kralju Čarlsu u lice (VIDEO)
kralj Čarls
Pop kulturaKo su članovi kraljevske porodice kojima će biti zabranjeno prisustvo na krunisanju Vilijama: Princ od Velsa povukao crtu
Princ Vilijam u svečanom odelu, ozbiljnog izraza lica
Žena"Bila sam njihova robinja" Žrtva pedofila otkrila je sve užase "Davio me je dok se nisam onesvestila, otišla sam u lokvi krvi"
Virdžinija Đufre, žena koja je optužila Džefrija Epstajna i princa Endrjua za seksualnu eksploataciju i zlostavljanje

KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU! Izvor: kurir televizija