Popularni glumac Milan Vasić nedavno je postao otac i ne krije koliko ga je ta uloga ispunila. Na svom Instagram profilu podelio je emotivnu fotografiju sa sinom Despotom, kojom je raznežio pratioce. Na slici se vidi kako Milan pored reke drži sina u naručju i hrani ga flašicom mleka, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije i komentare na račun njegove brižnosti i nežnosti.

Intimno venčanje i srećne porodične vesti

Vasić se oženio u aprilu ove godine, a lepe vesti o svom venčanju podelio je upravo na društvenim mrežama. Njegova supruga Maja, koja ne voli javnu pažnju, mlađa je od njega 18 godina. Par je odlučio da organizuje malo, porodično venčanje na Kosovu i Metohiji, mestu koje za glumca ima poseban značaj.

Glumac Milan Vasić uživa sa porodicom i psom Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Krštenje sina u Gračanici

Nakon venčanja, Milan i Maja krstili su sina Despota u manastiru Gračanica, a glumac je tada podelio svoje emocije.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno, rekao je tada Milan za "Blic".

Na društvenim mrežama Vasić je podelio i dirljive stihove posvećene ovom posebnom trenutku:

Glumac Milan Vasić hrani sina Despota Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje.

Porodična sreća kao najveća uloga

Glumac, koji je uvek isticao povezanost sa rodnim krajem, sada uživa u novom životnom poglavlju – očinstvu. Njegove objave pokazuju koliko je posvećen porodici i koliko mu znači što su najvažniji trenuci njegovog života vezani upravo za Kosovo i Metohiju.

