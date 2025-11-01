Slušaj vest

Američka muzička zvezda i višestruka dobitnica Gremija, Bili Ajliš, iskoristila je svoj govor na dodeli nagrada The Wall Street Journal Magazine Innovator Awards kako bi uputila snažnu poruku najbogatijima na svetu.

Obraćajući se publici, među kojom su bili i milijarderi Mark Zakerberg i Džordž Lukas, Ajliš je otvoreno progovorila o nejednakosti i pozvala najimućnije da podele svoje bogatstvo sa onima kojima je pomoć potrebna.

- Volim vas sve, ali ima nekoliko ljudi ovde koji imaju mnogo više novca od mene. Ako si milijarder – zašto si milijarder? Nema mržnje, ali dajte svoje pare, izjavila je pevačica, prenosi Forbs.

"Svet je mračan – vreme je za empatiju"

U svom govoru Bili je istakla da živimo u teškim vremenima i da svet danas više nego ikad zahteva solidarnost i saosećanje.

- Rekla bih da ako imate novac, bilo bi sjajno da ga iskoristite za dobre stvari, možda ga date nekim ljudima kojima je potreban, poručila je Ajliš, dodajući da su empatija i humanost ključni u "vremenima kada je svet zaista, zaista loš i mračan".

Donacija od 11.5 miliona dolara

Pre nego što je izašla na binu, voditelj ceremonije Stiven Kolbert objavio je da će Ajliš donirati 11.5 miliona dolara od zarade sa svoje svetske turneje "Hit Me Hard and Soft". Taj novac biće usmeren na organizacije koje se bave klimatskom pravdom, smanjenjem zagađenja ugljenikom, ravnopravnošću u ishrani i borbom protiv klimatske krize.

Veče posvećeno inovatorima

Manifestacija je održana u zgradi Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, a osim Ajliš, nagrađeni su i brojni istaknuti umetnici i javne ličnosti, među kojima su Hejli Biber, Spajk Li, Ben Stiler i drugi.

