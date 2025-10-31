Slušaj vest

Bakingemska palata saopštila je danas da je kralj Čarls III doneo odluku da mlađem bratu, Endrjuu, oduzme i titulu princa, koju je nosio od rođenja. Ovaj potez usledio je nakon višegodišnjih kontroverzi i pritisaka javnosti, a naročito apela porodice Virdžinije Đufre, žene koja je britanskog aristokratu optuživala za višestruko silovanje.

Optužbe koje su potresle monarhiju

Virdžinija Đufre, koja je u javnosti istupila kao jedna od žrtava pedofila Džefrija Epstajna, tvrdila je da ju je princ Endrju više puta prisiljavao na seksualne odnose dok je bila maloletna, i to u kući ozloglašenog milijardera. U saopštenju koje je preneo Newsweek.com, Đufre je navela: - Obična američka devojka iz obične američke porodice srušila je britanskog princa svojom istinom i izvanrednom hrabrošću.

Iako je negirao sve optužbe, Endrju je godinama bio pod oštrom lupom javnosti, dok je njegova reputacija trpela ogromnu štetu.

Afera Epstajn i kazna za Gislejn Maksvel

Podsećanja radi, Džefri Epstajn, osuđeni pedofil i finansijer, pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine u Njujorku, tokom suđenja zbog optužbi za trgovinu maloletnicama. Zvanično je proglašeno da je izvršio samoubistvo, ali i dalje postoje sumnje da je ubijen.

Njegova bliska saradnica i bivša partnerka, Gislejn Maksvel, osuđena je i nalazi se u zatvoru zbog organizovanja mreže seksualne eksploatacije devojaka. Upravo je ona, prema tvrdnjama Đufre, bila ključna u povezivanju žrtava sa uticajnim muškarcima, među kojima je bio i princ Endrju.

Tragičan kraj Virdžinije Đufre i apel porodice

Memoari Virdžinije Đufre, “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, objavljeni su posthumno. Pre izlaska knjige, njen brat Skaj Roberts i njegova supruga Amanda govorili su o njoj u emisiji "This Morning" na ITV-u, ističući:

- Ponosni smo na nju, ali mislim da posao još nije završen. Mislim da je ovo tek početak.

Virdžinija Đufre preminula je u aprilu ove godine, izvršivši samoubistvo, nakon što je javnost obaveštena da boluje od teške bolesti i da joj je preostalo tek nekoliko dana života.

Nakon njene smrti, njen brat je poručio:

- Mislim da istrage moraju da se ponovo pokrenu. Mislim da britanske policijske snage imaju dokumentaciju koja podržava mogućnost privođenja ljudi pravdi, uključujući i princa Endrjua. Svi moraju biti podvrgnuti istom standardu i odgovornosti, jer zaista verujem da bi, da "princ" nije ispred njegovog imena, sada bio iza rešetaka, iskreno.

Dodao je i da je odluka kralja samo delimičan korak ka pravdi:

- Mislim da kralj ima moć da oduzme tu titulu, pa bismo apelovali na tu akciju. Ali to jednostavno nije dovoljno.. Moja sestra je sve vreme govorila istinu. Ovo je za nju trenutak oslobađanja i stoga bih sada pozvao na ponovno pokretanje istrage.

Posledice kraljeve odluke

Princ Endrju Foto: Toby Melville, PA Images / Alamy / Profimedia

Kralj Čarls III ne samo da je bratu oduzeo titulu princa, već mu je, prema navodima britanskih medija, oduzeo i kuću u Vindzoru, u kojoj je godinama živeo. Kao njegova nova adresa sada se pominje imanje Sandringem. Kralj i kraljica Kamila u saopštenju su poručili da se "saosećaju sa svim žrtvama zlostavljanja".

Njegove ćerke, princeze Judžini i Beatris, koje je dobio sa bivšom suprugom Sarom Ferguson, zadržaće svoje titule. Iako je Ferguson nakon razvoda izgubila titulu vojvotkinje od Jorka, mnogi je i dalje tako oslovljavaju. U prošlosti je i ona bila povezana sa Džefrijem Epstajnom, kojeg je nazivala "vrhovnim prijateljem".

