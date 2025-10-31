Slušaj vest

Britanski princ Endru ostao je bez svih titula i imanja u dramatičnom potezu kraljevske porodice. Zbog višedecenijskog skandala oko poznanstva sa Džefrijem Epstinom i poricanja optužbi da je zlostavljao Virdžiniju Đufre, dojučerašnji princ od sada će biti poznat samo kao Endru Mauntbaten Vindzor.

princ Endru i Virdžinija Foto: Privatna Arhiva

Mnogi se pitaju, šta se u ovakvim, zaista retkim slučajevima, događa sa titulama naslednika?

Da li će princeze zadržati svoje titule?

Princ Endru sa bivšom suprugom, Sarom Ferguson, ima kćerke princezu Beatris i princezu Judžini. Venčali su se 1986. godine, dve godine kasnije dobili su princezu Beatris, a 1990. i princezu Judžini. Razveli su se 1990. godine, ali već duže od 20 godina žive pod istim krovom.

Sara Ferguson na humanitarnoj večeri Milutina Getsbija Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Princeze Beatris i Judžini zadržaće svoje titule, po pravilu koje je kralj Džordž Peti postavio 1917. godine. Pravilo nalaže da će princeze zadržati titule jer su kćerke sina osobe koja je vladala Britanijom. Jednostavnije rečeno - baka im je bila kraljica Elizabeta Druga, i one ostaju princeze.

