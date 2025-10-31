Da li će princeze zadržati titule? Evo šta će biti sa Endruovim ćerkama nakon skandala koji trese Britaniju
Britanski princ Endru ostao je bez svih titula i imanja u dramatičnom potezu kraljevske porodice. Zbog višedecenijskog skandala oko poznanstva sa Džefrijem Epstinom i poricanja optužbi da je zlostavljao Virdžiniju Đufre, dojučerašnji princ od sada će biti poznat samo kao Endru Mauntbaten Vindzor.
Mnogi se pitaju, šta se u ovakvim, zaista retkim slučajevima, događa sa titulama naslednika?
Da li će princeze zadržati svoje titule?
Princ Endru sa bivšom suprugom, Sarom Ferguson, ima kćerke princezu Beatris i princezu Judžini. Venčali su se 1986. godine, dve godine kasnije dobili su princezu Beatris, a 1990. i princezu Judžini. Razveli su se 1990. godine, ali već duže od 20 godina žive pod istim krovom.
Princeze Beatris i Judžini zadržaće svoje titule, po pravilu koje je kralj Džordž Peti postavio 1917. godine. Pravilo nalaže da će princeze zadržati titule jer su kćerke sina osobe koja je vladala Britanijom. Jednostavnije rečeno - baka im je bila kraljica Elizabeta Druga, i one ostaju princeze.
(Kurir.rs/Mondo)
