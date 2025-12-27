Slušaj vest

On je bio stidljivi basista grupe "Sex Pistols", a ona problematična grupi devojka iz Filadelfije. Njihova strastvena i destruktivna veza postala je simbol mračne strane panka, završivši misterioznim ubistvom i predoziranjem koje i danas intrigira javnost.

Rani život

Sid Višus Foto: Profimedia

Sid Višus, rođen kao Džon Sajmon Riči u Londonu, bio je proizvod nomadskog detinjstva sa majkom zavisnicom, pronalazeći prihvatanje tek među šiljastim frizurama i buntovništvom punk scene. Nensi Spangen, rođena u prijatnom predgrađu Filadelfije, imala je nestabilnu prirodu koja je bila previše za konformizam - završila je u mentalnoj ustanovi i školi za problematičnu decu pre nego što je sa 17 godina pobegla u Njujork.

Susret u Londonu

Njihove sudbine ispreplele su se u Londonu 1977. godine. Sid, iako nije znao da svira, tek je postao basista zloglasnih "Sex Pistols"-a. Nensi, grupi devojka američke pank scene poznata po nabavljanju heroina, stigla je u London s ciljem da zavede člana benda. Nakon što ju je Džoni Roten odbio, usmerila je pažnju na Sida. Za njega je to bila ljubav na prvi, neskladni pogled.

Toksična veza

Njihova veza bila je toksična simbioza dve slomljene duše. Sid je u Nensi pronašao nekoga iskusnog u svetu seksa i droge, ali i nekoga ko je trebao njegovu specifičnu vrstu zaštitničke naklonosti. Nanci je u Sidu videla prirodno stidljivu osobu koja je podnosila njene oštre rubove i posedovala neodoljivu privlačnost zvezde u usponu.

Nensi Spandžen i Sid Višus Foto: Profimedia

Brzo su postali nerazdvojni, na užas ostatka benda i menadžera Malkolma Meklarena, koji su Nensi smatrali destruktivnim uticajem. Jedan svedok je opisao prirodu njihove veze:

- Nensi je jednom naredila Sidu da gurne napadnutu obožavateljku niz stepenice u klubu. I učinio je to, bez razmišljanja. Bio je vitez u zarđalom oklopu.

Meklaren je priznao da je pokušao da je "otme" i pošalje nazad u Njujork, ali njihova međusobna zavisnost učinila je plan nemogućim.

Pad u haos i zavisnost

Kako je bend postajao popularniji, Sid i Nensi tonuli su sve dublje u pakao zavisnosti. Preselili su se u stan u Londonu gde je heroin postao centar njihovog postojanja. Nensi ga je uvela u svet teških droga i poticala njegovu zavisnost.

Mržnja benda prema Nensi kulminirala je zabranom njenog dolaska na američku turneju u januaru 1978. Sid je na to reagovao eskalacijom haosa – u Dalasu je čak udario obožavaoca bas gitarom po glavi. Sex Pistolsi nisu preživeli turneju i raspali su se nakon katastrofalnog nastupa u San Francisku.

Bend Sex Pistols Foto: Profimedia

Ostavljen sam sebi, Sid je završio u bolnici u Njujorku zbog predoziranja metadonom. Nakon što su se ponovo ujedinili, otputovali su u Pariz na snimanje filma, ali Sid je većinu vremena provodio drogirajući se u hotelskoj sobi, dok je Nensi navodno lažirala pokušaj samoubistva kako bi ga sprečila da je napusti.

Život u Njujorku

U avgustu 1978. preselili su se u sobu broj 100 legendarnog hotela Čelsi u Njujorku. Nensi je preuzela ulogu njegove menadžerke, dogovarala mu nastupe i služila kao glasnogovornik kada bi bio previše drogiran. Njihov život postao je bedna egzistencija u prljavoj sobi, ispunjena drogom, alkoholom i dostavom hrane. Kroz sobu su prolazili različiti sumnjivi ljudi i dileri.

Tragičan kraj

U noći 11. oktobra održavala se zabava u sobi. Sid je progutao oko 30 tableta Tuinala, snažnog barbiturata, i pao u komatozno stanje. Sledećeg jutra, 12. oktobra, hotelsko osoblje je pronašlo Nensi mrtvu u kupatilu, odevenu samo u donji veš, s jednom ubodnom ranom u stomaku. Iskrvarila je do smrti. Sid je pronađen kako luta hodnikom, navodno jecajući da ju je on ubio.

Bend Sex Pistols Foto: Profimedia

Sid je uhapšen i optužen za ubistvo. Oružje je bio lovački nož koji mu je Nensi kupila nekoliko nedelja ranije. Svedoci su tvrdili da zbog količine droge koju je Sid uzeo nije mogao da počini ubistvo, što je otvorilo različite teorije o događaju.

Pušten je uz kauciju, ali nekoliko dana kasnije pokušao je samoubistvo sečući vene, govoreći: - Želim da se pridružim Nensi.

Nakon zatvorskog boravka i prisilne detoksikacije, Sid je pušten 1. februara 1979. Njegovi prijatelji i majka, En Beverli, sama zavisnica, organizovali su zabavu i nabavili mu heroin. Sledećeg jutra, 2. februara, Sid Višus pronađen je mrtav od predoziranja. Imao je samo 21 godinu. Njegova majka je kasnije tvrdila da je pronašla poruku o "samoubilačkom paktu" u njegovom džepu, verujući da je pokušao da izbegne zatvorsku kaznu, sugerišući da smrt možda nije bila slučajna.

