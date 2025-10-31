Slušaj vest

Nakon što su početkom meseca proslavili drugu godišnjicu veze, italijanski miljenik Damijano David (26) i njegova partnerka, američka pevačica i glumica Dav Kameron (29), otišli su i korak dalje. Na njenoj ruci zablistao je dijamant zbog kojeg su svi zaključili jedno – par se verio, a paparaci su već snimili prve fotografije impresivnog prstena.

Novo poglavlje njihove ljubavne priče počelo je u Sidneju, gde su se zajedno pojavili u usklađenim crnim kombinacijama. Cameron nije skrivala osmeh, očigledno zaljubljena do ušiju, dok ju je Damiano nežno grlio, a na njenoj ruci je blistao novi komad nakita.

Kako je počela njihova priča

Njihova priča započela je mnogo ranije nego što se čini. Prvi put su se sreli 2022. godine na dodeli MTV nagrada, kada su oboje bili nominovani za najboljeg novog izvođača. Tada nije bilo nikakve hemije, a pevačica je u intervjuu priznala da tada nisu ni doživeli jedno drugo.

- Nismo se ni pogledali tada, bili smo u potpuno različitim fazama života, izjavila je 2024. za Cosmopolitan.

Sudbina je imala druge planove. Godinu dana kasnije, ponovo su se sreli, ovog puta na dodeli muzičkih nagrada VMA. Damijano ju je pozvao na koncert svoje bivše grupe Måneskin u njujorškom Madison Square Gardenu, a kako kaže Dav, sve je bilo "potpuno nevino i bez ikakvih namera, ali odmah je osetila neku povezanost".

Nakon koncerta ga je posetila iza pozornice i tamo su satima razgovarali.

- Na prvom sastanku smo pričali osam sati, kao da se poznajemo ceo život. Damijano je pravi džentlmen, kao da je došao iz 1950-ih. On je najnežniji i najosetljiviji čovek kojeg sam upoznala, priznala je Dav.

Od prvog poljupca do Met Gale

Njihova veza postepeno se razvijala pred očima javnosti i obožavalaca. Prvo su viđeni na plaži u Australiji, potom na romantičnoj večeri u Zapadnom Holivudu, a zatim i na gala večeri pred dodelu Grammy nagrada, gde je pao i poljubac pred kamerama.

Usledila je šetnja crvenim tepihom Met Gale, romantični trenuci na utakmicama Lakersa i modnim revijama u Parizu. Dve godine kasnije, Dav i Damijano se smatraju jednim od najzanimljivijih i najstilizovanijih parova strane scene.

Ko je Dav Kameron?

Dav Kameron jedna je od najzanimljivijih pevačica i glumica svoje generacije. Njene pesme, poput hita „Boyfriend“, postale su himne samoprihvaćanja i slobode. Njena životna priča nije bila jednostavna, bila je isprepletena tugom, gubicima i dugim traženjem sopstvenog identiteta.

Rođena kao Kloi Selest Hosterman u Bainbridž Ajlandu, u saveznoj državi Vašington, Dav je odrasla u kreativnoj porodici. Odmalena je volela da peva, pravi kostime i stvara male svetove mašte. Njeno detinjstvo prekinula je tragedija kada je sa osam godina izgubila najbolju prijateljicu, što je za nju bila ogromna trauma.

Kao tinejdžerka doživela je još veći gubitak – otac joj je počinio samoubistvo. Kasnije je saznala da je bio prikriveni homoseksualac, što je "otključalo" njeno razumevanje sveta i sebe same. U njegovu čast uzela je ime Dav (golubica), kako ju je on od malena zvao.

Od školskih hodnika do Dizni zvezde

Dav je već kao devojčica znala da želi pevati i glumiti. Sa 13 godina preselila se sa majkom u Los Anđeles kako bi ostvarila svoj san. Početci nisu bili laki – bila je usamljena, često meta zlostavljanja u školi i osećala se kao autsajderka.

Karijera je počela da cveta kada je dobila glavnu ulogu u Dizni seriji „Liv and Maddie“, gde je igrala bliznakinje potpuno suprotnih ličnosti. Uloge u filmskoj franšizi „Descendants“ donela su joj status Dizni princeze. Ipak, iza kulisa borila se sa anksioznošću, perfekcionizmom i osećajem nepripadanja.

Borba sa anksioznošću

Dav je prolazila kroz napade panike, poremećaj ishrane i osećaj gubitka kontrole.

- Godinama sam mislila da moram biti što manja, tanja i tiša da bih bila voljena, priznala je.

Prekretnica je došla kada je odlučila da se posveti mentalnom zdravlju. Terapija, muzika i pisanje postali su njeni alati za oporavak.

- Morala sam se potpuno raspasti da bih ponovo pronašla sebe. Ali kada sam to uradila, prvi put sam stvarno počela da živim, rekla je u emisiji „Jennifer Hudson Show“.

Novi glas i queer identitet

Kroz muziku Dav je pronašla svoj novi glas, daleko od Dizni tona, sa emotivnijim i dubljim stilom. Pesmom „Boyfriend“ otvoreno je govorila o queer identitetu i ljubavi bez granica. Kaže da svaka njena pesma nosi queer poruku, jer govori o ljubavi u najiskrenijem obliku.

Novi udarac život joj je zadao kada je 2019. godine preminuo njen bliski prijatelj Kameron Bojs, kome je posvetila emotivnu objavu povodom njegovog 26. rođendana.

Slobodna, svoja i zaljubljena

Danas, sa 29 godina, Dav Kameron deluje kao žena koja je pronašla ravnotežu između svega što joj se dogodilo. Otvoreno govori o mentalnom zdravlju, ljubavi i samoprihvaćanju. Damijano joj je najveća podrška u svemu što radi. Iako je slavna, nastoji da ostane prizemljena.

- Želim biti stvarna. Želim da moje priče, pesme i glas pomognu nekome da oseća da nije sam, rekla je u intervjuu za InStyle, spremna za novo, možda najlepše poglavlje svog života.

