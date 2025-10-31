Slušaj vest

Onkologu Denu Bernardu, bivšem mužu pevačice Sije, odbijeno je isključivo starateljstvo nad njihovim jednogodišnjim sinom Somersoltom, poznatijim kao „Sami“, nakon žestoke sudske bitke u Los Anđelesu. Sud je potvrdio prethodni sporazum o zajedničkom starateljstvu, rekavši da nema dovoljno dokaza koji bi opravdali promenu.

Sudska presuda i obrazloženje

Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Prema sudskim dokumentima, sudija je rekao da u ovom trenutku nema hitne potrebe za traženom promenom starateljstva.

„1. avgusta 2025. godine, strane su zaključile sporazum o zajedničkom zakonskom starateljstvu i privremenom fizičkom starateljstvu. Većina činjenica u Bernardovom zahtevu već je bila poznata u to vreme“, navodi se u presudi.

Bernard je tvrdio da je on jedini „siguran i pouzdan roditelj“ za Samija i optužio je Siju za ozbiljnu opasnost po dete. Istakao je da je pevačica navodno nesposobna zbog zloupotrebe supstanci i prošlih problema sa zavisnošću, dok je on, prema njegovim rečima, zdrav, mlad i bez kriminalne evidencije ili problema sa zavisnošću.

Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Kontroverze oko pozadine i testiranja

Onkolog je takođe tvrdio da je Sija sakrila hospitalizaciju tokom koje su testovi pokazali prisustvo barbiturata i benzodiazepina. Pored isključivog starateljstva, Bernard je takođe zahtevao redovno i nasumično testiranje pevačice na droge, kao i ograničavanje poseta na tri dana u nedelji po dva sata.

Sija, koja je javno priznala da se borila sa zavisnošću pre 15 godina, rekla je da Bernard pokušava da iskoristi njene prošle borbe protiv nje.

„Njegov pokušaj da iskoristi moju prošlu zavisnost kao oružje je neopravdan i samo služi da naruši moj kredibilitet“, rekla je pevačica. Dodala je da je trenutno šest meseci trezna i da je ranije pristala na testiranje na droge, dok Bernard nije sarađivao.

Pevačica Sia Foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prethodni sporazum o razvodu i posetama

Sia je podnela zahtev za razvod u martu, a zatim joj je dodeljeno puno starateljstvo nad sinom. U avgustu, tvrdi ona, složili su se oko ograničenih poseta Bernardu, zbog policijske i istrage socijalnog osiguranja protiv njega. Bernard je negirao optužbe, tvrdeći da je Sia navodno podmetnula dokaze. Istraga je kasnije zatvorena jer su dokazi bili neubedljivi.

