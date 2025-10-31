Slušaj vest

Fenomen Jakova Jozinovića (20) ne prestaje da iznenađuje! Nakon što je juče rasprodao koncert za 20 minuta i objavio novi termin koncerta u Sava Centru, mladi pevač je ponovio - i nadmašio - uspeh: drugi koncert, zakazan za 27. mart 2026, planuo je još brže!

Kako su potvrdili iz Sava Centra, interesovanje je nadmašilo sva očekivanja - ulaznice su nestale za manje od 20 minuta, dok su se redovi ispred blagajne formirali već u ranim jutarnjim satima.

"Odavno nije zabeležen ovakav odziv za mladog izvođača. Interesovanje za oba koncerta Jakova Jozinovića prevazilazi i najposećenije muzičke događaje od ponovog otvaranja Plave dvorane“, navode iz Sava Centra.

Koncert se realizuje u organizaciji produkcije "Kamarad", a ulaznice se prodaju preko dva ticket provajder Ticket Vision i Efinity.

Sava Centar ponovo epicentar pop euforije

Ovakav odziv publike poslednji put viđen je na koncertima legendi poput Lepe Brene, Zdravka Čolića i Đorđa Balaševića.

Sava Centar je ponovo postao mesto koje obeležava velike muzičke prekretnice - a Jakov Jozinović je, sudeći po tempu kojim puni dvoranu, već sada najtraženije ime nove generacije

