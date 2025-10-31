Slušaj vest

"Gole“ haljine postale su trend poslednjih nekoliko godina i mogu se videti na gotovo svakom crvenom tepihu. Neke poznate dame biraju "skromnije“ verzije takvih odevnih kombinacija, dok se neke ne stide da pokažu apsolutno sve. Trend providnih haljina na viši nivo podigla je pevačica i glumica Tejana Tejlor, koja je malo koga ostavila ravnodušnim kada se pojavila na svečanoj TIME100 Next gali.

Tejlor mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih slavnih zvezda, a tu je titulu opravdala i u crnoj modnoj kombinaciji koju je odabrala za tu posebnu noć. Nosila je izuzetno rizičan autfit koji je dizajnirao Tom Ford.

Pogledajte u galeriji kako je Tejana Tejlor izgledala na crvenom tepihu:

Minimalistička kreacija, koja spada u kategoriju haljina, bila je napravljena od providnog, crnog materijala, a najviše pažnje privukao je gornji deo, kojeg gotovo da i nije bilo. Dugu suknju držala je samo tanka traka koja je bila povezana oko njenog vrata.

Ispod haljine je nosila samo crne tange, a grudi je prekrila elegantnim, crnim sakoom. Tejana je crnu kombinaciju upotpunila tamnom i upečatljivom šminkom i kratkom piksi frizurom.

U smeloj kombinaciji Tejlor je još jednom pokazala svoju senzacionalnu figuru i isklesane trbušnjake po kojima je poznata. Upravo je njena linija izazvala najviše reakcija, a mnogi su se složili da joj ovakva kombinacija savršeno pristaje.

"Telo joj je ludo na najbolji način“, "Njen stil i lepota su uvek neuporedivi“, "Onesvestiću se. 10 od 10, predivna je“, "Zauvek ću biti opsednut ovom ženom“, "Ovo kao da je napravljeno za njeno telo“, pisali su neki.

Tejana Tejlor je 34-godišnja pevačica, glumica, rediteljka i koreografkinja koja je postala poznata 2007. godine, kada se pojavila u emisiji My Super Sweet 16. Nedugo zatim potpisala je ugovor sa GOOD Music, diskografskom kućom Kanjea Vesta. Snimila je hitove poput Gonna Love Me i Rose in Harlem, a proslavila se i u modnoj industriji te je čest gost na revijama.

Popularna je i na društvenim mrežama — samo na Instagramu prati je više od 18 miliona ljudi. Tejlor se često druži sa slavnom elitom, a vrlo je bliska sa rijaliti zvezdom Kim Kardašijan. Nedavno je prisustvovala proslavi njenog rođendana, a zajedno glume i u seriji All’s Fair.

