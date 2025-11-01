Slušaj vest

Svake godine za Noć veštica, oči celog sveta uprte su u jednu osobu - Hajdi Klum. Neprikosnovena kraljica transformacija i ove godine se pripremala da otkrije još jedan spektakularan kostim na svojoj legendarnoj žurki "Heidi-ween", a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju šta je pripremila za 2025. godinu.

Tradicija koja pomera granice

Slavna manekenka i voditeljka organizuje svoju zvezdanu žurku još od 2000. godine, a tradiciju je nastavila gotovo svake godine, s izuzetkom kratke pauze 2020. i 2021. zbog pandemije. Prošle godine, Klum i njen suprug Tom Kaulic iznenadili su sve kostimom E.T.-ja, kultnog vanzemaljca iz Spilbergovog filma. Klum je tada za magazin People izjavila kako je odabrala taj lik jer je "deo većine naših života" i jer je oduvek bila "veliki obožavatelj".

Najave za ovu godinu: "Biću vrlo ružna"

Za razliku od nekih pređašnjih izdanja, Klum je ove godine dala nekoliko nagoveštaja o svom kostimu. Otkrila je da neće biti "lep", već da naginje "ružnoj" i "strašnoj" strani. "Biću vrlo ružna jer uvek pokušavam da uradim nešto drugačije", otkrila je za People.

Dodala je kako je smislila nešto potpuno drugačije od svojih prošlih kostima, među kojima su bili džinovski crv, paun, vukodlak, pa čak i njeni klonovi. Za USA Today je izjavila da želi da se preruši u nešto "vrlo ružno i neobično, ali i nešto što će svi prepoznati i znati". Naglasila je kako najviše voli potpunu transformaciju, do te mere da je "ljudi više ne prepoznaju u tome".

Prvi tragovi i nagađanja obožavatelja

Hajdi je tokom proteklog dana na društvenim mrežama podelila nekoliko detalja. Objavila je fotografiju krupnog plana oštrih zuba, video na kom joj nanose zelenkastu boju na lice i snimke postavljanja protetike.

Obožavatelji su odmah počeli da nagađaju o čemu bi moglo da se radi. U komentarima se spominju Greta Gremlin iz franšize Gremlini, zmija, neko morsko stvorenje, pa čak i Grinč. Veliko otkrivanje dogodilo se kasno noćas na njenoj godišnjoj zabavi u Njujorku.

Video: Hajdi Klum i ćerka