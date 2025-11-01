Slušaj vest

Glumica Ana de Armas raskinula je vezu sa slavnim kolegom Tomom Kruzom jer se, navodno, osećala "neprijatno" zbog brzog tempa kojim se veza razvijala. De Armas i Kruz su raskinuli pre nekoliko nedelja, nakon devet meseci veze.

"Stvari su se brzo odvijale i ona je počela da se oseća malo neprijatno zbog toga koliko je sve išlo brzo", rekao je izvor za Us Weekly. Zbog toga je odlučila da raskine njihovu romansu, ali izvori tvrde da joj se Kruz i dalje "jako sviđa", te da bivši par ima "neospornu hemiju".

Ana de Armas Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako glumica trenutno ne želi da bude u vezi s Kruzom, ne može da ignoriše tu povezanost, kako kažu izvori, te postoji šansa da će se situacija promeniti u budućnosti.

"Žele da ostanu prijatelji, ali ona je morala da napravi korak unazad", dodao je izvor.

Tom Kruz, Kanski festival 2025 Foto: Zed Jameson / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Holivudske zvezde su podstakle glasine o vezi još u februaru, kada su viđene na večeri pre Dana zaljubljenih. U sledećih nekoliko meseci su u više prilika snimljeni zajedno - bili su na večeri u Londonu, zajedno su se zabavljali na proslavi 50. rođendana Dejvida Bekama, bili su i na koncertu Oejzisa, a poslednji put su viđeni kako se drže za ruke u Vudstoku.

Ana i Tom su se zbližili na snimanju trilera "Deeper", tokom kog su svaki dan provodili zajedno zbog vežbanja za intenzivne scene. "Započelo je kao duboko profesionalno poštovanje, a onda se rasplamsalo. Tom je bio potpuno očaran Anom", rekao je insajder, te dodao da je glumica uživala u Kruzovom društvu i da ju je privuklo to što ju je podržavao.

Ana de Armas i Tom Kruz su ostali u prijateljskim odnosima Foto: John Salangsang/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, njihova romansa nije izdržala, a vesti o raskidu su se proširile. "Tom i Ana su se dobro zabavljali zajedno, ali je njihovo vreme kao para došlo kraju. Ostaće dobri prijatelji, ali više nisu u vezi. Shvatili su da neće potrajati i da su bolji kao prijatelji. Iskra između njih se ugasila, ali i dalje uživaju u društvu jedno drugog i oboje su to vrlo zrelo prihvatili", rekli su ranije izvori, te otkrili da će bivši par i dalje sarađivati na projektima.

Iako su odlučili da će nastaviti da sarađuju, snimanje njihovog filma "Deeper" je privremeno zaustavljeno, zbog čega je Ana bila "neraspoložena". "Mislila je da će ova godina biti drugačija, tako da je razočarana. Ali zna da će biti bolje i nastavlja dalje. Još uvek je u prijateljskim odnosima s Tomom. Ne plače kod kuće", poručio je ranije jedan izvor, prenosi Jutarnji.hr.

Video: Didi J gledala premijeru filma s Tomom Kruzom i Lejdi Gagom