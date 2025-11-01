Slušaj vest

Nemačka manekenka Hajdi Klum napokon je otkrila svoj kostim za ovogodišnju Noć veštica, te je, kao i svake prethodne godine, nadmašila samu sebe. Klum je prestravila, zgrozila i šokirala goste na svojoj žurki u Hard Rock Hotelu u Njujorku, a pojavila se u pratnji svog supruga, Toma Kaulica.

Hajdi se ove godine maskirala u Meduzu, dok je njezin suprug došao prerušen u skamenjenog vojnika. Ručno oslikani kostim manekenke isticao se zelenim krljuštima koje su se protezale u dugi rep, a na glavi je imala replike zmija umesto kose. Hajdi je imala i oslikano lice, na kom su se isticali šiljati zubi i dugi jezik.

Hajdi Klum kao meduza za noć veštica 2025 Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Htela sam da istražim klasična čudovišta iz istorije i jedno od njih preoblikujem na moderan način. Meduza mi se posebno istakla kao ikonična - misteriozna, a ipak žestoka. Legenda o tome kako pretvara ljude u kamen fascinira publiku već vekovima. U muzejima bezbrojne slike i skulpture prikazuju njenu zastrašujuću moć, što svedoči o tome koliko je i dalje strašna i privlačna", ispričala je Klum za Vogue.

Tom Kaulic i Hajdi Klum, Noć veštica 2025 Foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Otkrila je da je ručno oslikavanje kostima trajalo čak devet sati, a tokom celog procesa se na Instagramu javljala pratiocima. Snimala je deo po deo i "ostavljala tragove" o tome šta bi njen kostim mogao da bude. Bilo je svakakvih nagađanja, ali niko nije pogodio šta je Hajdi pripremila za ovu godinu. Nakon što je otkrila svoj kostim, nanizale su se razne reakcije.

"Ovo je predobro. Svake godine mislim da ima najbolji kostim do sada, ali ovo stvarno jeste najbolji kostim", "Prestravljena i oduševljena u isto vreme", "Definitivno nisam ovo očekivala", "Svake godine se maskiraš u nešto što ne mogu ni da zamislim. Neverovatno", pisali su joj.

Hajdi već godinama ulaže mnogo vremena i truda u svoje kostime za Noć veštica. Prošle godine je stigla maskirana u lika iz kultnog filma "E.T.", a prethodnih godina bila je i džinovski crv, Džesika Rebit, vanzemaljac...

