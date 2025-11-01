Slušaj vest

Bivši vojvoda od Jorka, princ Endru, ponovo se našao na meti kritika nakon što nova biografija Endrua Lounija, "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", iznosi niz optužbi o njegovom ponašanju prema osoblju i kraljevskim saradnicima.

Prema knjizi, Endru je opisivan kao "arogantan" i "s osećajem privilegovanosti", a navodi se i da je često zlostavljao i ponižavao svoje pomoćnike. Autor Louni tvrdi da je princ nazvao jednog kraljevskog saradnika "je*enim imbecilom" jer je pogrešno upotrebio titulu za kraljicu majku, te da je insistirao na tome da se svi poklone prilikom njegovog ulaska u prostoriju. U protivnom bi ponovo ulazio u prostoriju kako bi zahtev bio ispunjen.

princ Endru Foto: ANDY RAIN/EPA

Knjiga navodi i apsurdne zaheve: sobarice su morale da se penju četiri sprata po stepenicama samo kako bi princu Endruu otvorile zavese ujutro, tehničari su pozivani usred noći da mu objasne rad daljinskog upravljača, a pripadnici policijskog obezbeđenja su mu navodno skupljali iskorišćene golf loptice.

princ Endru Foto: NEIL HALL/EPA

Princ Endru je često osoblje dovodio do suza

Louni tvrdi da je Endru osoblje često dovodio do suza, a navodno je smenio jednog pomoćnika zbog mladeža na njegovom licu i drugog jer je nosio najlonsku kravatu. "Nakon što je Megan Markl optužena za zlostavljanje osoblja, Bakingemska palata bila je spremna na istorijske optužbe zbog zlostavljanja, psovki i nemogućih zahteva vojvode", piše autor.

Knjiga takođe ukazuje na dvostruka merila u javnom prostoru – dok su žene često ocenjene po izgledu, muškarci poput Endrua bivaju prosuđivani prema uspehu i harizmi, pa njihovo loše ponašanje prolazi ispod radara.

princ Endru i Sara Ferguson Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Inače, čitav skandal se dešava u trenutku kada prijateljica bivše supruge princa, Sare Ferguson, otkriva da je ona na ivici nervnog sloma jer su njene ćerke uvučene u kontroverzu oko očeve povezanosti s Džefrijem Epstajnom. Ove optužbe ponovo bacaju senu na bivšeg vojvodu od Jorka, čiji su postupci u prošlosti već izazivali brojne kontroverze.

