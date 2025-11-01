Slušaj vest

Legendarni televizijski i pozorišni glumac, Dejvid Trelfol, pojavio se na londonskoj premijeri serije "The Death of Bunny Munro" i iznenadio neprepoznatljivim izgledom.

Britanski glumac se na crvenom tepihu pojavio u prilično ležernoj kombinaciji. Nosio je sako, belu majicu, pantalone i šal, ali je najviše pažnje privukla njegova gusta i duga brada, zbog koje su obožavatelji više puta morali da pogledaju o kome je zapravo reč.

Dejvid Trelfol Foto: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Dejvid je najpoznatiji po ulozi Frenka Galagera u britanskoj verziji serije "Shameless", a u novoj seriji "The Death of Bunny Munro" glumi oca glavnog lika Banija. Glavnu ulogu u seriji ima glumac Mat Smit, poznat po seriji "Doctor Who".

Dejvid Trelfol Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

"The Death of Bunny Munro" je nadolazeća serija u šest delova, koju je producirala kompanija Clerkenwell Films za Sky Atlantic. U pitanju je adaptacija istoimenog romana iz 2009, koji je napisao Nik Kejv, a u glavnoj ulozi se, osim Smita, našao i Rafael Mate. Smit i Kejv su izvršni producenti serije.

Dejvid Trelfol bez duge kose i brade Foto: Supplied by LMKMEDIA / IPA / IPA / Profimedia

Trelfol je u seriji "Shameless" glumio od 2004. do 2013. godine, u svih 11 sezona, a ista serija je inspirisala američku verziju koja je postala veliki hit. Osim u seriji "Shameless", Dejvid se pojavio u serijama "Funny Woman", "After Life" te "Code of a Killer". Glumio je i u filmovima poput "Nowhere Boy", "Hot Fuzz" i "Black Sea".

