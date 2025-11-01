Slušaj vest

Francuski glumac Če­ki Karjo, poznat po ulogama u filmu "Nikita" i seriji "The Missing", preminuo je u 72. godini života.

Kako je prenela agencija AFP, glumac je preminuo u petak nakon borbe sa karcinomom. Rođen je u Istanbulu, ali je odrastao u Parizu.

Njegovu smrt potvrdila je porodica - supruga, glumica Valeri Keruzore, i njihova deca, koji su vest saopštili putem saopštenja za medije.

Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia

Četiri decenije glumačke karijere

Karjo je bio poznat po brojnim ulogama u francuskoj i međunarodnoj kinematografiji, najčešće u filmovima i serijama krimi i trilerskog žanra.

Tokom gotovo 40 godina karijere, igrao je u desetinama filmova, a u kasnijem periodu života pronašao je novi uspeh u televizijskim produkcijama.

Njegov prvi veliki uspeh stigao je još 1982. godine sa filmom "La Balance", kriminalističkim trilerom koji mu je doneo nominaciju za prestižnu Cezar nagradu u kategoriji "Najbolje muško otkriće godine".

Široj publici postao je poznat po ulozi Boba, instruktora ubica u čuvenom filmu Lika Besona "Nikita" iz 1990. godine.

Uloga po kojoj ga pamti publika

Britanska publika ga najviše pamti po ulozi detektiva Žilijena Batista u hit seriji "The Missing" (2014), koja se bavila potragom za nestalim dečakom u Francuskoj.

U prvoj sezoni glumio je uz Džejmsa Nesbita i Frensis O’Konor, dok je u drugoj, emitovanoj 2016. godine, ponovo tumačio Batistu, ovog puta u priči o nestaloj devojčici u Nemačkoj.

Zahvaljujući izuzetnim kritikama i velikom uspehu, lik Žilijena Batista dobio je sopstveni spin-of, seriju "Baptiste", koja je premijerno prikazana na BBC One 2019. godine.

Od pozorišta do Holivuda

Če­ki Karjo je rođen 4. oktobra 1953. godine u Istanbulu, kao sin turskog vozača kamiona špansko-jevrejskog porekla i majke Grkinje, navodi list "Le Monde".

Karijeru je započeo u pozorištu, a zahvaljujući izraženoj glumačkoj snazi i upečatljivom pogledu, ubrzo se probio i na filmsko platno.

Pored francuskih filmova poput „Jovanka Orleanka“ (1993) i „Veoma dug veridba“ (2004), igrao je i u velikim međunarodnim produkcijama – Ridli Skotovom filmu „1492: Osvajanje raja“ (1992) i Džejms Bond hitu „GoldenEye“ (1995).

Jedna od njegovih glavnih uloga bila je lik Nostradamusa u istoimenom filmu iz 1994. godine, dok je najmanje pojavljivanje imao u filmu „Ameli“ (2001) - gde se pojavio samo kao fotografija u albumu sa ličnim dokumentima.

Če­ki Karjo je ostavio dubok trag u evropskoj i svetskoj kinematografiji, poznat po svojoj smirenoj harizmi, snažnim likovima i glumačkoj doslednosti.

Tokom karijere sarađivao je sa nekim od najvećih imena francuskog i svetskog filma, a njegovo ime ostaće zabeleženo među onima koji su francusku glumu učinili prepoznatljivom širom sveta.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Sahrana generala Nebojše Pavkovića