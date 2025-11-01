Slušaj vest

Britanska glumica Kira Najtli pre nekoliko godina izazvala je pravu buru među roditeljima širom sveta kada je izjavila da svojoj ćerki ne dozvoljava da gleda pojedine Diznijeve klasike. Iako je izjava iz 2018. godine, i dalje se često pominje kao primer modernog roditeljstva i novog pogleda na bajke koje su oblikovale detinjstva generacija.

Gostujući u popularnoj emisiji Elen Dedženeres Šou, Kira je tada govorila o odgajanju svoje trogodišnje ćerke Idi (koja danas ima deset godina), otkrivši da postoje filmovi koje joj ne dozvoljava da gleda. Bez mnogo razmišljanja, navela je dva naslova koji su za mnoge simbol najlepših dečjih uspomena, „Pepeljugu“ i „Malenu sirenu“.

Pepeljuga Foto: Profimedia

„Spasi se sama, ne čekaj princa“

Najtli je objasnila svoj stav jednostavno i direktno:

„Pepeljuga je zabranjena jer čeka bogatog tipa da je spase. Nemoj, spasi se sama, očigledno“, rekla je glumica uz osmeh, a publika ju je nagradila aplauzom.

Zatim je dodala i da joj je žao zbog druge zabrane, jer obožava pesme iz „Male sirene“.

Mala sirena Foto: Profimedia

„Tu sam stvarno ljuta, jer volim taj film, ali, hej, ne odriči se svog glasa zbog muškarca! Halo! Ipak, moram da priznam, volim Malenu sirenu, pa je to malo nezgodno. Ali ne, držim se svog stava“, rekla je kroz smeh.

Na pitanje šta njena ćerka sme da gleda, Kira je u šali dodala da je film „Potraga za Dorom“ dozvoljen – i to verovatno zato što je glas Dorinoj drugarici pozajmila upravo Elen Dedženeres.

Kira Najtli Foto: Profimedia

Rasprava koja i dalje traje

Njene reči su odmah izazvale burne reakcije. Na Jutjubu se ispod snimka intervjua pojavilo na hiljade komentara i mnogi su bili podeljeni.

Jedan od najpopularnijih komentara branio je legendarne princeze:

„Pepeljuga ima mnogo više inicijative nego što joj ljudi priznaju. Ona ne čeka princa da je spase – sama se suprotstavlja svojim zlostavljačima, a ljubav dolazi kao posledica, ne kao cilj.“

Kira Najtli Foto: Profimedia

Drugi korisnici su isticali da se roditelji previše fokusiraju na negativne poruke, zaboravljajući da su Diznijevi filmovi zapravo puni toplih i važnih vrednosti.

„Oni decu uče empatiji, velikodušnosti, upornosti i važnosti da se zauzmeš za sebe“, napisao je jedan gledalac.

Naravno, mnogi su stali i u odbranu Ariel:

Kira Najtli Foto: Profimedia

„Ariel je avanturistična, hrabra i borac. Ona je spojila dva sveta koja su bila u sukobu. To su predivni filmovi za decu“, glasi jedan od komentara koji je dobio na stotine lajkova.

Moderna mama sa stavom

Od tada je Kira Najtli postala mama još jedne devojčice, Delajle, rođene 2019. godine. Nije poznato da li je vremenom ublažila svoja pravila i da li su njene ćerke na kraju ipak dobile priliku da pogledaju „Pepeljugu“ i „Malu sirenu“, ali jedno je sigurno, glumica je pokazala da roditeljstvo danas sve češće podrazumeva preispitivanje starih obrazaca.

Kira Najtli Foto: Profimedia

U svetu u kojem su bajke nekada učile devojčice da čekaju svog princa, Kira Najtli, čini se, želi da svoje ćerke nauči da budu heroine svojih priča – one koje ne čekaju da ih neko spase, već to rade same.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Video: Dimitrije Ilić o mjuziklu "Pepeljuga"