Dok su britanski mediji brujali o vesti da princ Endru gubi svoje titule i status u kraljevskoj porodici, Megan Markl je izazvala novi talas rasprava objavom, a nakon toga i brisanjem fotografije na Instagramu.

Vesela fotografija

Na profilu svog brenda "As Ever", vojvotkinja od Saseksa podelila je veselu fotografiju na kojoj se široko smeje dok aranžira vazu s cvećem. Međutim, objava je ubrzo nestala s profila, navodno zbog neprimerenog trenutka, jer se poklopila s vestima o skandalu strica njenog supruga, princa Endrua.

Bakingemska palata potvrdila je da će Endru ubuduće biti poznat samo kao Endru Mauntbaten Vindsor, bez kraljevskih titula. U zvaničnom saopštenju navedeno je da su "cenzure smatrane nužnim" zbog skandala povezanog s Džefrijem Epstajnom, s kojim je Endru, uprkos ranijim tvrdnjama, zadržao kontakte. Takođe je potvrđeno da će napustiti Royal Lodge u Vindsoru, gde je živeo više od dve decenije.

Obožavatelji vojvotkinje nagađaju da je objava možda bila unapred zakazana, ali je ubrzo uklonjena kako bi se izbegla neprimerena povezanost s objavom iz palate.

Napeti odnosi

Istoričar Endru Louni ranije je pisao o napetim odnosima između Megan i Endrua, tvrdeći da je on Hariju još na početku veze rekao kako "brak neće potrajati ni mesec dana", te je Megan opisao kao "oportunistkinju" koja je, s tri godine više od supruga, "prestara" za njega.

Dok princ Endru pokušava da pronađe svoje mesto van kraljevske strukture, Megan nastavlja s promocijom svog lajfstajl brenda "As Ever". Ove nedelje predstavila je božićnu kolekciju, koja uključuje luksuzne mirisne sveće i penušavo vino iz doline Napa. Sveća Signature No. 519, inspirisana njenim venčanjem 19. maja 2018, miriše na marokansku mentu, kardamom i čajne listiće, a opisana je kao miris koji "dočarava svežinu engleskog sela". Druga sveća, Signature No. 084, nazvana po Meganinom rođendanu 4. avgusta, kombinuje mirise vodenog lotosa, sandalovine i kalifornijskog maka, te stvara "osećaj toplog zagrljaja". U ponudi se našlo i vino 2021 Vintage Napa Valley Brut, proizvedeno od pino noara i šardonea, po ceni od 89 dolara po boci.

U isto vreme, kralj Čarls III zvanično je započeo postupak oduzimanja svih titula i počasti svom bratu. Izvori bliski palati tvrde da je odluka donesena isključivo po kraljevoj volji, bez pritiska vlade ili drugih članova porodice. Endru, koji živi u Royal Lodgeu zajedno s bivšom suprugom Sarom Ferguson, nije se protivio ovoj odluci. Ona će, nakon gubitka titule, ponovo biti poznata jednostavno kao Sara Ferguson.

Skandal koji ga prati ponovo je pokrenut posthumnim memoarima Virdžinije Đufre, žene koja je optužila Endrua za seksualno zlostavljanje. U knjizi "Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", Đufre opisuje susrete s Endruom u vreme dok je bila žrtva trgovine ljudima Džefrija Epstajna. Endru je sve optužbe odbacio, ali je 2022. godine postigao vansudsku nagodbu vrednu milijune dolara.

