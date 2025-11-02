Slušaj vest

Fotografije njegove preljube obišle su svet 1996. godine. Itlijanski tabloidi tada su ih objavili na naslovnicama, a medijska pompa bila je ogromna: Danijel Dikrue, bivši suprug monakovske princeze Stefani, snimljen je kako se strastveno ljubi uz bazen s belgijskom striptizetom Fili Houteman, koja danas ima 53 godine. Gotovo tri decenije kasnije, ponovo se oglasio – u italijanskoj emisiji "La Volta Buona" izneo je teške optužbe: tvrdi da je bio žrtva "drogirane seks-zamke".

U to vreme Stefani i Danijel bili su u braku tek godinu dana, a njihova deca Lui i Paulina imala su tri, odnosno dve godine.

Dikrue je u razgovoru za italijansku državnu televiziju RAI izjavio: "Bio sam žrtva zamke! Sve je počelo kad sam pomagao prijateljevoj devojci koja je prolazila kroz raskid. Kad smo stigli, tamo su bile ona i njena prijateljica. Ponudile su nas vinom, ali u tom vinu bilo je nečega. U blizini je već bio paparaco, spreman na akciju. Ostatak priče svi znaju."

Na fotografijama koje su ubrzo procurile u italijanske novine jasno se vidi intiman trenutak između Dikruea i striptizete. Dikrue se vratio kući i supruzi Stefani odmah priznao prevaru.

"Počela je da plače, ali tada nismo govorili o razvodu. To nije bila tema toga dana", prisetio se sada.

Ipak, te večeri primio je i preteći anonimni poziv: "Rekli su mi: ‘Previše si se zabavljao. Sad si mrtav.‘"

U panici je kontaktirao uredništvo italijanskog lista i pokušao da spreči objavu skandaloznih fotografija – čak je ponudio novac. Međutim, bilo je kasno. Tri dana kasnije slike su osvanule na naslovnicama. Skandal je obišao svet, a brak s princezom Stefani ubrzo se završio razvodom.

Danas, gotovo 30 godina kasnije, Dikrue kaže da nije želeo nikoga da proziva.

"Važno mi je da moja deca znaju da sam bio žrtva, a ne samo muškarac koji je prevario svoju ženu i pobegao. Nisam mogao samo da ispričam svoju verziju – želeo sam da znaju kako je do svega stvarno došlo", poručuje, prenosi nemački Bild.

Uprkos burnoj prošlosti, Stefani i Danijel danas održavaju prijateljski odnos. Zajedno s Dikrueovom suprugom Keli Meri Lansjen i njihovom ćerkom Linue (13), čine veliku proširenu porodicu.

U javnosti su se poslednji put zajedno pojavili 2020. na Nedelji mode u Parizu – u poslednjem redu sedeli su princeza Stefani, njihova deca Paulina i Lui, Danijel i njegova sadašnja supruga Keli Meri Lansjen, dok je u prvom redu sedela njihova zajednička ćerka Linue.

Inače, 2000. godine belgijska striptizeta, paparaco i jedan pomagač pravosnažno su osuđeni zbog "povrede privatnosti", te su morali da isplate Dikruu 75.000 švajcarskih franaka(oko 80.000 evra) odštete, uz kazne od šest do dvanaest meseci zatvora uslovno.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

