Pobednik rijalitija Big Brother iz 2018. godine, Kameron Kol, šokirao je svoje pratioce nakon što je otkrio da je bio žrtva brutalnog homofobnog napada.

Kameron je objavio dve potresne fotografije na Instagramu, na jednoj se vidi kako leži u krevetu s vidljivom modricom ispod oka, dok druga prikazuje posekotine i podlive na njegovom licu.

Kameron Kol pretučen pobednik Velikog Brata Foto: Instagram

Rođendan pretvoren u noćnu moru

Mladi rijaliti pobednik objasnio je da je napadnut tokom proslave svog rođendana:

“Imao sam predivan rođendan okružen ljubavlju, a ipak sam se suočio s ljudima koji su izabrali mržnju i nasilje! Targetirali su me homofobijom i uvredama, a kasnije su me napali dok sam bio sam.”

Dodao je da ga je taj trenutak potpuno potresao:

“Potreslo me. Osetio sam se ranjivo na način na koji niko ne bi trebalo da se oseća, pogotovo ne samo zato što postoji i što je svoj. Zahvalan sam prijatelju što se pobrinuo za mene, ali nikada nije trebalo da dođe do toga.”

Poruka podrške svim marginalizovanim grupama

Kameron je zaključio da ova situacija prevazilazi njegov lični slučaj:

“Ali evo šta sam shvatio: ovo nije samo o meni, niti samo o LGBTQ+ zajednici. Ovo je o svakoj manjini, svakom marginalizovanom glasu, svima kojima su rekli da ne pripadaju. Politika, vlada, ljudi — žele da nas podele, ali oni neće pobediti.”