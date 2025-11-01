Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih supermodela 1970-ih, Margo Hemingvej, unuka slavnog pisca Ernesta Hemingveja, pronađena je mrtva 2. jula 1996. u svom stanu u Južnoj Kaliforniji.

Kako je izvestio Los Angeles Times, uzrok smrti bio je “masivna predoziranja barbituratima”. Prema Njujork Tajmsu, količina leka u njenom telu ukazivala je na namerni pokušaj samoubistva, budući da organizam nije stigao da ga metaboliše pre smrti.

Brzi uspon supermodela

Margo, visoka 183 cm i sa prodornim očima, ušla je u svet mode pre svog 21. rođendana. U ranim godinama karijere potpisala je ugovor sa parfemom Fabergé's Babe vredan milion dolara, što je u 1970-im bilo nezamislivo za modela. Godine 1975. magazin Time proglasio ju je „Njujorškom supermodelom”.

Ipak, iako je njen status u Njujorku rapidno rastao, nikada se nije potpuno uklapala u svet slavnih, s obzirom na to da je odrasla u malom gradiću sa populacijom od oko 2.000 stanovnika sredinom 1970-ih.

"Zvuči glamurozno, i zaista jeste bilo zabavno. Ali bila sam veoma naivna kada sam ušla u svet mode. Iskreno sam mislila da me ljudi vole zbog mene same, zbog mog humora i dobrih osobina. Nisam očekivala da ću sresti toliko profesionalnih parazita“, rekla je za PEOPLE 1988.

Borba s alkoholizmom i ličnim demonima

Margo je priznala da je sklona alkoholu i da je u 32. godini otišla u Beti Ford Centar, poznatu kliniku za rehabilitaciju.

"Neko vreme sam živela život kao Ernest Hemingvej. Mislim da je alkohol odveo mog dedu do samoubistva, ali ja sam još živa jer sam preduzela nešto po tom pitanju“, rekla je tada.

Rođena kao Margot, promenila je ime u Margo Hemingvej, inspirisana francuskim vinom. Njeno ime, kao i brak od dve i po godine sa producentom Erolom Vatsonom, otvorili su joj vrata u svet slavnih.

"Za mene je postati poznata bilo kao biti u oku uragana. Odjednom sam bila međunarodna cover devojka. Svi su želeli da iskoriste moju Hemingvejnovsku privlačnost. Želeli su da se druže sa mnom ili da se samo približe meni“, prisetila se.

Ubrzo je postala redovna gošća Studio 54, legendarnog njujorškog kluba. Margo je priznala da je alkohol koristila da se oslobodi stresa i da nikada tada nije shvatala da će postati problem.

"Uvek sam mislila da će mi alkohol dati snagu i hrabrost da radim šta god želim. U stvari, činilo me nesposobnom da razmišljam jasno“, rekla je.

Borba sa depresijom

Margo se borila sa depresijom, posebno nakon raskida prvog braka sa Votsonom i drugog braka sa Bernardom Fučerom, koji je trajao šest godina.

"Postala sam veoma depresivna zbog propalog braka. Moje misli su bile haotične, imala sam problema sa pamćenjem... Ali nikada nisam bila pijana do nesvesti, a priznati da sam alkoholičarka tada bi bilo isto sramotno kao da kažem da sam ubica“, govorila je.

Glumačka karijera i tragičan kraj

Kasnije se Margo okrenula Holivudu, pojavljujući se u nekoliko filmova i direktno za video produkcije tokom 1980-ih i ranih 1990-ih, ali nikada nije dostigla uspeh koji je imala u modelingu.

Margo je imala 42 godine kada je preminula, postavši peta Hemingvejeva u četiri generacije koja je navodno izvršila samoubistvo. Njena smrt desila se na pragu 35. godišnjice smrti njenog dede, koji je umro samoubistvom u 61. godini.

U porodici Hemingvej, brat, sestra i otac pisca takođe su počinili samoubistvo, što je dodatno naglasilo tragičnu dimenziju ove porodice.