Slušaj vest

Na slici, Kombs je u tamnoplatoj jakni sa kapuljačom, sa belom bradom, dok zamišljeno gleda u daljinu. Trenutno boravi u spavaonici tipa dormitorijuma, gde mu je ponuđena daleko jednostavnija ishrana nego na koju je navikao.

Zatvorska rutina i ishrana

Prvi obrok, doručak u 6:00 ujutru, uključuje voće, vruću ovsenu kašu, integralni hleb sa džemom, uz kafu i obrano mleko.

Ručak, poslužen oko 11:00, sastoji se od piletine u tortilji, riže sa korijanderom, crnog pasulja, kukuruza i voćnog napitka.

Večera u 16:00 nudi pečenu govedinu ili sočivo, pire krompir, mešano povrće sa smeđim sosom, integralni hleb, margarin i napitak.

Promene u životu iza rešetaka

Pre transfera u Fort Dix, Kambs je boravio u Metropolitan Detention Center u Bruklinu, gde je organizovao šestonedeljnu poslovnu i preduzetničku školu „Free Game with Diddy“ i primio posete porodice. Transfer u Fort Dix, zatvor niskog bezbednosnog rizika, omogućava mu učešće u programu za zloupotrebu supstanci (RDAP), prema preporuci sudije Aruna Subramaniana.

1/6 Vidi galeriju Paf Dedi mučki prebija Kesi Venturu u hotelu Foto: Printscreen/CNN, printscreen/x/Omar Jimenez

Presuda i kazna

U julu 2024. Kombs je osuđen na 50 meseci zatvora zbog transportovanja osoba za prostituciju, dok je oslobođen od težih optužbi, uključujući trgovinu ljudima i reketiranje, koje su nosile mogućnost doživotne kazne. Tužioci su tražili 11 godina zatvora, dok je odbrana predložila maksimalno 14 meseci. Njegov tim je 20. oktobra podneo dokument za žalbu na presudu.

Prema podacima Federalnog biroa za zatvore, Kombs je predviđen da bude pušten 8. maja 2028., uz mogućnost ranijeg izlaska zbog dobrog ponašanja. Reper je u zatvoru od 16. septembra 2024., kada je uhapšen u jednom hotelu na Menhetnu.