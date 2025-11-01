Slušaj vest

Ivana Berendika bila je jako popularna manekenka u našoj zemlji devedesetih godina i jedna od pevačica grupe Models, a potom se udala za milijardera. Ova lepotica sa Tomasom Jermolukom i dvoje dece. Retko kada objavljuje fotografije porodice, ali sada je prekšila to pravilo.

Naime, Ivana i nejna porodica kostimirali su se za popularnu Noć veštica koja se širom SAD obeležava. Objavila je fotografiju svojih blizanaca i supruga u veoma kreativnim kostimima.

Ivana Berendika Foto: Instagram/IvanaBerendika

U medijima je nema mogo sem kada se pomene njena velika strast – dizajn nakita. Njene komade obožavaju u svetskom džet setu, pa ih neretko na crvenom tepihu ponesu i Rijana, Kejt Mos, Meg Rajan, ali i domaće zvezde poput Marije Kilibarde.

Ivana i Tomas su inače često bili predmet čaršijskih priča zbog velike razlike u godinama, a ona je svojevremeno pričala o tome kako joj prija što uz sebe ima moćnog muškarca:

Ivana Berendika Foto: Printscreen Instagram

"Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima. Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala 25 i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim", govorila je Ivana svojevremeno.

Krstila decu pod Ostrogom

Ivana Berendika, koja se inače danas bavi dizajniranjem nakita, i njen muž Tomas Jermoluk prethodnog leta krstili su decu u pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.

Ivana i Tomas imaju blizance, ćerku Zoi Mej i sina Kai Nikolu, koje je krstila rediteljka Đelila Bekele, koja se bavi snimanjem dokumentarnih filmova.

Berednika je na Instagramu objavila kadrove sa intimne proslave održane na ostvru Gospa od Milosti, kao i fotografiju Ostroga i snimak svetog čina krštenja naslednice.

Foto: Printscreen/Instagram

Ivana Berendika se nakon medijskog buma koji je napravila zajedno sa ostalim članicama prve postavke grupe Models povukla sa javne scene. Šira javnost jedino je može videti na njenom Instagram profilu gde uglavnom objalljuje fotografije nakita koji dizajnira, međutim, ovog leta prednjače fotografije iz Crne Gore, gde su se Ivani pridružile majka Gordana i sestra Maja.

Sigurno je da će mnogo divnih uspomena poneti u Ameriku, gde je kao 25-godišnjakinja upoznala Tomasa Jermoluka. Venčali su se 2005. na Bahamima, a iako je javnost veoma zainteresovana za njihovu ljubav, uspeli su da ostanu jedan od najmisterioznijih parova.