Glumica i manekenka Džulija Foks razljutila je obožavatelje, ali i one koji to nisu, svojim kostimom za Noć veštica. Foks se ove godine maskirala u "krvavu verziju" Džeklin Kenedi Onazis, bivše prve dame SAD.

Foks je podelila fotografiju na kojoj je otkrila da se prerušila u Džeki, prekrivenu krvlju nakon atentata na predsednika Džona F. Kenedija 1963. godine. Džulija je nosila roze sako i suknju s tragovima krvi, a nosila je i sve modne detalje koje je Džeki imala na sebi tog kobnog dana kada je bivši predsednik bio upucan.

Džulija Foks kao Džeki Kenedi za Noć veštica 2025. Foto: Santiago Felipe / Getty images / Profimedia

Nakon što je objavila fotografije svog kostima, žestoko je reagovao Džek Šlosberg, unuk Džeki i Džona. Džuliju je optužio da veliča političko nasilje. "To je odvratno, očajno i opasno. Verujem da bi se njena pokojna baka složila", napisao je on na X-u.

Džulija je na društvenim mrežama objasnila šta je zapravo bila poruka njenog kostima.

"Obučena sam kao Džeki Kenedi u roze odelu. Ne kao kostim, nego kao poruka. Kad joj je muž bio ubijen, odbila je da se presvuče iz odeće umrljane krvlju, rekavši: ‘Želim da vide šta su uradili.‘ Fotografija njenog roze odela prekrivenog krvlju je jedna od najjezivijih suprotnosti u modernoj istoriji. Lepota i horor. Smirenost i razaranje", napisala je ona.

Glumica je tragediju opisala kao trenutak hrabrosti za bivšu prvu damu. "Njena odluka da ne promeni odeću, čak i nakon što su je podsticali na to, bila je čin neverovatne hrabrosti. To je istovremeno bio nastup, protest i žalovanje. Žena koja je upotrebila sliku i gracioznost kao oružje da razotkrije brutalnost", dodala je. Objasnila je i da se njen odabir kostima odnosi na "traumu, moć i način na koji je sama ženstvenost oblik otpora".

Foto: Profimedia

Njeni obožavatelji su imali podeljena mišljenja o kostimu.

"Neki ljudi će uraditi sve za pažnju. Onda kad ta pažnja nije povoljna, smišljaju izjavu. Ovo je bezukusno i bez stila i nijedna izjava to ne može da opravda", "Za nju je to bio čin neverovatne hrabrosti. Za tebe je samo traženje pažnje i užasno nepoštovanje", bili su neki od komentara, dok su drugi stali u Džulijinu obranu.

Džeki Kenedi i Džon Kenedi Foto: Profimedia

"U redu, opis je spasio kostim. Nemaju svi ovakav način razmišljanja", napisala je jedna obožavateljka.

