Tragediju pretvorila u kostim za Noć veštica: Manekenku razapeli na mrežama, pokušala da se opravda, pa se još više ukopala (FOTO)
Glumica i manekenka Džulija Foks razljutila je obožavatelje, ali i one koji to nisu, svojim kostimom za Noć veštica. Foks se ove godine maskirala u "krvavu verziju" Džeklin Kenedi Onazis, bivše prve dame SAD.
Foks je podelila fotografiju na kojoj je otkrila da se prerušila u Džeki, prekrivenu krvlju nakon atentata na predsednika Džona F. Kenedija 1963. godine. Džulija je nosila roze sako i suknju s tragovima krvi, a nosila je i sve modne detalje koje je Džeki imala na sebi tog kobnog dana kada je bivši predsednik bio upucan.
Nakon što je objavila fotografije svog kostima, žestoko je reagovao Džek Šlosberg, unuk Džeki i Džona. Džuliju je optužio da veliča političko nasilje. "To je odvratno, očajno i opasno. Verujem da bi se njena pokojna baka složila", napisao je on na X-u.
Džulija je na društvenim mrežama objasnila šta je zapravo bila poruka njenog kostima.
"Obučena sam kao Džeki Kenedi u roze odelu. Ne kao kostim, nego kao poruka. Kad joj je muž bio ubijen, odbila je da se presvuče iz odeće umrljane krvlju, rekavši: ‘Želim da vide šta su uradili.‘ Fotografija njenog roze odela prekrivenog krvlju je jedna od najjezivijih suprotnosti u modernoj istoriji. Lepota i horor. Smirenost i razaranje", napisala je ona.
Glumica je tragediju opisala kao trenutak hrabrosti za bivšu prvu damu. "Njena odluka da ne promeni odeću, čak i nakon što su je podsticali na to, bila je čin neverovatne hrabrosti. To je istovremeno bio nastup, protest i žalovanje. Žena koja je upotrebila sliku i gracioznost kao oružje da razotkrije brutalnost", dodala je. Objasnila je i da se njen odabir kostima odnosi na "traumu, moć i način na koji je sama ženstvenost oblik otpora".
Njeni obožavatelji su imali podeljena mišljenja o kostimu.
"Neki ljudi će uraditi sve za pažnju. Onda kad ta pažnja nije povoljna, smišljaju izjavu. Ovo je bezukusno i bez stila i nijedna izjava to ne može da opravda", "Za nju je to bio čin neverovatne hrabrosti. Za tebe je samo traženje pažnje i užasno nepoštovanje", bili su neki od komentara, dok su drugi stali u Džulijinu obranu.
"U redu, opis je spasio kostim. Nemaju svi ovakav način razmišljanja", napisala je jedna obožavateljka.
