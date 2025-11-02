Slušaj vest

Na dodeli nagrada ''Glamour Women of the Year 2025'' u Londonu, među brojnim modno besprekornim izdanjima jedno je izazvalo pravu lavinu reakcija – i to s razlogom. Manekenka Leomi Anderson pojavila se u kombinaciji koja je modnu hrabrost podigla na potpuno novi nivo.

Njena srebrna, gotovo potpuno otvorena kreacija nalik vrpci više je otkrivala nego skrivala, a uz nju je nosila sive široke pantalone. Frizura i upečatljiv osmeh zaokružili su ovaj vizualno moćan trenutak s crvenog tepiha.

Foto: NIGHTVISION / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dok su bljeskovi fotoaparata jurili, malo je falilo da se dogodi pravi modni skandal – prednji deo jedva je ostao na mestu, a modni komentatori već su prozvali ovaj autfit najhrabrijim večeri.

Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

A znate li ko je ova lepotica?

Leomi je manekensku karijeru započela s 14 godina, nakon što je otkrivena na ulicama južnog Londona. Debitovala je na modnoj pisti sa 17 godina za Marka Džejkobsa, što joj je otvorilo vrata u svet visoke mode. Tokom karijere nosila je revije za brendove kao što su Đorđo Armani, Barberi, Tom Ford i Kelvin Klajn.

Od 2015. do 2018. učestvovala je u Victoria's Secret Fashion Show-u, a 2019. postala je prva crna Britanka s titulom Victoria's Secret anđela.

Leomi je pokrenula LAPP Magazine, platformu posvećenu pravima žena, mentalnom zdravlju i osnaživanju kroz svest o telu, a 2023. godine postala je voditeljka emisije ''Glow Up: Britain's Next Make-Up Star''.

Popularna je i na društvenim mrežama, a na Instagramu broji više od 500 hiljada pratitelja.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

