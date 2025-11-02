Slušaj vest

Holivudska legenda Džejmi Li Kertis i glumica Sidni Svini srele su se na svečanosti Variety's Women in Power, a njihov susret na crvenom tepihu postao je tema na društvenim mrežama. Razlog je bila senzacionalna providna haljina koju je nosila Svini, a koja je Kertis ostavila bez teksta.

Svini (28) se na događaju pojavila u pripijenoj, prozirnoj haljini optočenoj kristalima koju potpisuje Christian Cowan x Elias Matso. Hrabra kreacija istakla je njenu figuru, a glumica je odlučila da ne nosi grudnjak, što je dodatno privuklo pažnju fotografa i zvanica.

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sidnin izgled oduševio Kertis

Kada su se glumice susrele, Džejmi Li Kertis nije mogla da sakrije iznenađenje. Njena iskrena reakcija - u kojoj je zapanjeno pokazivala na odevnu kombinaciju svoje mlađe koleginice - brzo je postala viralni hit.

Podeljene reakcije na internetu

Kao što se i očekivalo, prozirna haljina Sidni Svini izazvala je burnu raspravu na internetu. Dok su neki korisnici društvenih mreža kritikovali njen izgled, opisujući ga kao "neukusnu" modnu kombinaciju, drugi su bili potpuno oduševljeni.

U galeriji pogledajte stajling Sidni Svini koji nikog nije ostavio ravnodušnim:

1/10 Vidi galeriju Sidni Svini u "goloj" srebrnoj haljini Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Lisa OConnor/ AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mnogi obožavatelji pohvalili su glumičinu smelost, tvrdeći da izgleda "savršeno". Njen stil su opisali kao "besprekoran" i moderan.

Iako je moda bila u prvom planu, obe glumice su na svečanosti bile nagrađene za svoj dobrotvorni rad. Džejmi Li Kertis primila je priznanje za svoju dugogodišnju podršku Dečjoj bolnici u Los Anđelesu, dok je Sidni Svini odata počast zbog svog angažmana u Nacionalnom centru za porodično i seksualno nasilje.

Video: Tamara Đurić pokazala dekolte posle vađenja silikona