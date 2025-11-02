Slušaj vest

Pravna bitka između zvezda filma "It Ends With Us" dobila je novi epilog. Glumac i reditelj Džastin Baldoni odustao je od svoje protivtužbe za klevetu protiv koleginice Blejk Lajvli, teške 400 miliona dolara, nakon što je propustio ključni rok za njeno ponovno podnošenje.

Blejk Lajvli Foto: Todd Williamson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudska odluka

Kako prenosi Rolling Stone, savezni sudija je zvanično okončao Baldonijevu tužbu. Njegov slučaj prvobitno je odbačen u junu, ali mu je data prilika da ga izmeni i ponovo podnese. Međutim, sudija Luis Liman, koji nadzire slučaj, primetio je da Baldoni i njegova kompanija Wayfarer Studios nisu ispoštovali rok postavljen za 17. oktobar, niti su odgovorili na sudski nalog.

Džastin Baldoni Foto: Columbia Pictures/ Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Tužba Blejk Lajvli ostaje aktivna

Dok je Baldonijev slučaj protiv Lajvli sada završen, njena tužba protiv njega za seksualno uznemiravanje i odmazdu i dalje je aktivna i nastavlja se. Podsetimo, Baldoni je svoju tužbu podneo kao odgovor na njene optužbe.

