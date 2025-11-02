Džastin Baldoni odustao od tužbe protiv Blejk Lajvli vredne 400 miliona dolara
Pravna bitka između zvezda filma "It Ends With Us" dobila je novi epilog. Glumac i reditelj Džastin Baldoni odustao je od svoje protivtužbe za klevetu protiv koleginice Blejk Lajvli, teške 400 miliona dolara, nakon što je propustio ključni rok za njeno ponovno podnošenje.
Sudska odluka
Kako prenosi Rolling Stone, savezni sudija je zvanično okončao Baldonijevu tužbu. Njegov slučaj prvobitno je odbačen u junu, ali mu je data prilika da ga izmeni i ponovo podnese. Međutim, sudija Luis Liman, koji nadzire slučaj, primetio je da Baldoni i njegova kompanija Wayfarer Studios nisu ispoštovali rok postavljen za 17. oktobar, niti su odgovorili na sudski nalog.
Tužba Blejk Lajvli ostaje aktivna
Dok je Baldonijev slučaj protiv Lajvli sada završen, njena tužba protiv njega za seksualno uznemiravanje i odmazdu i dalje je aktivna i nastavlja se. Podsetimo, Baldoni je svoju tužbu podneo kao odgovor na njene optužbe.
