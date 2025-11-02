Slušaj vest

Kanadska manekenka Vini Harlou (31) odlučila je da ovogodišnju Noć veštica iskoristi kako bi poslala snažnu poruku svima koji ismevaju njenu kožnu bolest vitiligo.

Naime, Vini je predvodila glamuroznu listu zvezda na tradicionalnoj žurki za Noć veštica Vasa Džeja Morgana i Majkla Brauna, a ovog puta pojavila se u neobičnoj i efektnoj kombinaciji – odabrala je kostim napolitanskog sladoleda (koji se sastoji od tri sloja različitih ukusa - obično čokolade, vanile i jagode).

Vini Harlou kao sladoled za Noć veštica 2025.
Vini Harlou se za Noć veštica maskirala u neapolitanski sladoled Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Manekenka, koja boluje od vitiliga – dugotrajne bolesti kože koja uzrokuje pojavu svetlih belih mrlja zbog nedostatka melanina – priznala je da su joj ljudi često govorili da izgleda poput neapolitanskog sladoleda.

Vini Harlou u kostimu sladoleda za Noć veštica 2025.
Vini Harlou kao sladoled za Noć veštica 2025. Foto: @NIKOTYLER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Umesto da joj to naruši samopouzdanje, Vini je odlučila da komentare “preokrene u svoju korist” pa je za Noć veštica obukla kostim s topom i pantalonicama u braon i roze boji, a čitav autfit zaokružila je visokim čizmama istog dezena

Na Instagramu je podelila i jaku poruku. "Budući da svi stalno kažete da izgledam kao neapolitanski sladoled… pretpostavljam da ste u pravu", poručila je 31-godišnja manekenka.

Vini Harlou
Vini Harlou Foto: Profimedia

Ovim potezom Vini je još jednom pokazala kako samopouzdanje i humor mogu biti moćan odgovor na kritike, te kako se uprkos razlikama može slaviti sopstvena jedinstvenost.

Ne propustiteKošarkaGLEDALI JE SA ZGRAŽAVANJEM, KINJILI ZBOG IZGLEDA A ONA UZELA MILIONE KAO MODEL! Pokušala da se ubije, pa postala NAJPOŽELJNIJA manekenka i zavela NBA zvezdu
vini 9.jpg
Pop kulturaPONOSNO OGOLILA TELO ZBOG KOJEG SU JE NEKADA ŠIKANIRALI, PA IZDOMINIRALA: Njenoj lepoti se sada svi dive i SREĆNO JE ZALJUBLJENA
profimedia0803994846-1.jpg
Pop kulturaGOVORILI JOJ DA IMA KOŽU KRAVE, HTELA DA SE UBIJE, A SADA JOJ SE SVI DIVE: Ova manekenka je POMERILA GRANCE modne industrije!
vini-harlo.jpg
Pop kulturaOVA MANEKENKA IMA KOŽNO OBOLJENJE, ALI PONOSNO POKAZUJE SVOJE TELO: Vini Harlou je zdravstveni problem istakla kao prednost i EVO je kako uživa! (FOTO)
screenshot-4.jpg

Video: Koža pamti sve! Dermatolog upozorava na najčešće greške tokom leta

Koža pamti sve! Dermatolog upozorava na najčešće greške tokom leta - evo kako da se pravilno zaštitite od UV zračenja Izvor: Kurir televizija