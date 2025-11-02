Slušaj vest

Kanadska manekenka Vini Harlou (31) odlučila je da ovogodišnju Noć veštica iskoristi kako bi poslala snažnu poruku svima koji ismevaju njenu kožnu bolest vitiligo.

Naime, Vini je predvodila glamuroznu listu zvezda na tradicionalnoj žurki za Noć veštica Vasa Džeja Morgana i Majkla Brauna, a ovog puta pojavila se u neobičnoj i efektnoj kombinaciji – odabrala je kostim napolitanskog sladoleda (koji se sastoji od tri sloja različitih ukusa - obično čokolade, vanile i jagode).

Vini Harlou se za Noć veštica maskirala u neapolitanski sladoled Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Manekenka, koja boluje od vitiliga – dugotrajne bolesti kože koja uzrokuje pojavu svetlih belih mrlja zbog nedostatka melanina – priznala je da su joj ljudi često govorili da izgleda poput neapolitanskog sladoleda.

Vini Harlou kao sladoled za Noć veštica 2025. Foto: @NIKOTYLER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Umesto da joj to naruši samopouzdanje, Vini je odlučila da komentare “preokrene u svoju korist” pa je za Noć veštica obukla kostim s topom i pantalonicama u braon i roze boji, a čitav autfit zaokružila je visokim čizmama istog dezena

Na Instagramu je podelila i jaku poruku. "Budući da svi stalno kažete da izgledam kao neapolitanski sladoled… pretpostavljam da ste u pravu", poručila je 31-godišnja manekenka.

Vini Harlou Foto: Profimedia

Ovim potezom Vini je još jednom pokazala kako samopouzdanje i humor mogu biti moćan odgovor na kritike, te kako se uprkos razlikama može slaviti sopstvena jedinstvenost.

