"Izgledaš kao sladoled" Neobična maska čuvene manekenke za Noć veštica nosi jaku poruku (FOTO)
Kanadska manekenka Vini Harlou (31) odlučila je da ovogodišnju Noć veštica iskoristi kako bi poslala snažnu poruku svima koji ismevaju njenu kožnu bolest vitiligo.
Naime, Vini je predvodila glamuroznu listu zvezda na tradicionalnoj žurki za Noć veštica Vasa Džeja Morgana i Majkla Brauna, a ovog puta pojavila se u neobičnoj i efektnoj kombinaciji – odabrala je kostim napolitanskog sladoleda (koji se sastoji od tri sloja različitih ukusa - obično čokolade, vanile i jagode).
Manekenka, koja boluje od vitiliga – dugotrajne bolesti kože koja uzrokuje pojavu svetlih belih mrlja zbog nedostatka melanina – priznala je da su joj ljudi često govorili da izgleda poput neapolitanskog sladoleda.
Umesto da joj to naruši samopouzdanje, Vini je odlučila da komentare “preokrene u svoju korist” pa je za Noć veštica obukla kostim s topom i pantalonicama u braon i roze boji, a čitav autfit zaokružila je visokim čizmama istog dezena
Na Instagramu je podelila i jaku poruku. "Budući da svi stalno kažete da izgledam kao neapolitanski sladoled… pretpostavljam da ste u pravu", poručila je 31-godišnja manekenka.
Ovim potezom Vini je još jednom pokazala kako samopouzdanje i humor mogu biti moćan odgovor na kritike, te kako se uprkos razlikama može slaviti sopstvena jedinstvenost.
Video: Koža pamti sve! Dermatolog upozorava na najčešće greške tokom leta