Slušaj vest

Bivša devojka Trevisa Kelsija, Kejla Nikol, izazvala je lavinu komentara svojim kostimom za Noć veštica, za koji mnogi veruju da je suptilna, ali oštra poruka pevačici Tejlor Svift. Cela priča dolazi nakon što je Svift navodno objavila pesmu usmerenu protiv Nikol.

Pesma koja je pokrenula dramu

Glasine su krenule prošlog meseca, kad je Tejlor Svift objavila pesmu "Opalite" kao jednu od 12 na svom novom albumu "The Life of a Showgirl". Fanovi su brzo zaključili da je pesma, treća po redu na albumu, zapravo diss track usmeren na Kejlu, koja je s Kelsijem bila pet godina u vezi. Stihovi koji su privukli najviše pažnje glase: "Nisi mogao da shvatiš zašto si se osećao usamljeno. Ti si bio u tome stvarno, a ona je bila na svom telefonu."

Kreativan odgovor za Noć veštica

Sada je Kejla Nikol, koja će uskoro proslaviti 34. rođendan, očito odlučila da odgovori na kreativan način. Za Noć veštica obukla se kao Toni Brakston iz njenog spota za hit iz 2000. godine, "He Wasn’t Man Enough". "Ova pesma je dobila tri platinaste nagrade 2006, a i dalje se sluša", napisala je Kejla.

Njen potez postao je viralan, a tiktokerka @thesimplysimone proglasila ga je "pobedom za Noć veštica". "Ljudi, Kejla Nikol je pobedila na Noći veštica!", izjavila je Simon u svom videu. "Ne samo da je to sjajan kostim u čast Toni Brakston, već je ovo tako kreativan odgovor Tejlor Svift."

Simon je dodala: "Sećate se kad je izašao taj album, ima pesmu 'Opalite' ili tako nešto. I u osnovi je bacila senku na Kejlu Nikol. Imajte na umu, Kejla nikada nije spomenula tog muškarca, osim jednom prilikom kada je govorila o raskidu, a to je bilo pre tri godine."

Video: Koncert Tejlor Svift