Slušaj vest

Holivudska glumica Demi Mur (62) sve više oduševljava obožavaoce širom sveta svojim fenomenalnim izgledom u sedmoj deceniji, pa tako, gde god da se pojavi na događaju ostavlja sve bez daha. Tako je bilo i ovog puta u Los Anđelesu.

Demi Mur
Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, održano je svečano veče povodom događaja LACMA Art + Film Gali na kom su prisustvovale brojne poznate ličnosti, između ostalog i zvezda filma "Duh", Demi Mur koja je ujedno bila i jedna od zvezda te večeri.

Demi Mur
Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia

Demi Mur je bila pravo osveženje večeri pojavivši se u providnoj haljini sa visokom "rolkom", ukrašenoj šarenim vezom u obliku cveća i draguljskim detaljima. Glumica je pustila da joj tamna, duga kosa slobodno pada, upotpunivši izgled nežnom šminkom. Zbog poluprovidne prirode njene haljine, deo kože Demi Mur bio je vidljiv. Njen zapanjujući nakit savršeno je upotpunio blistav stajling, ujedno ne ostavljajući mnogo mašti na volju.

Demi Mur
Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prihod od gala događaja podržava misiju Muzeja umetnosti okruga Los Anđeles (LACMA) da film integriše u svoje kustoske programe. Sredstva takođe pomažu u organizaciji izložbi, akvizicijama, obrazovnim programima i drugim aktivnostima muzeja.

(Kurir.rs/ Ona/ Hola)

Ne propustitePop kultura"Prevarila sam muža noć pre venčanja" Šok priznanje Demi Mur: Iskrala se sa sopstvene devojačke večeri, a evo zašto je to uradila
Demi Mur
Pop kulturaDemi Mur pozirala u crnom donjem vešu i izgleda brutalno: Glumica pokazala savršenu figuru u sedmoj deceniji
Demi Mur magazin People proglasio za najlepšu ženu sveta profimedia-0973181581.jpg
Pop kulturaKad su one zakoračile na crveni tepih svima su pale vilice: Omiljene glumice bacile u trans i upola mlađe
Penelope Kruz, Eva Longoria, Demi Mur
Pop kulturaSvi gledaju u njen struk i pitaju se da li je vadila rebra: Demi Mur bukvalno izgleda kao devojčica (FOTO)
demi mur profimedia-0971166582.jpg

Video: Second hand haljina kao za Holivud košta 10 dolara

SECOND HAND HALJINA KAO ZA HOLIVUD KOŠTA 10 DOLARA Izvor: Instagram/katavux