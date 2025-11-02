Slušaj vest

Holivudska glumica Demi Mur (62) sve više oduševljava obožavaoce širom sveta svojim fenomenalnim izgledom u sedmoj deceniji, pa tako, gde god da se pojavi na događaju ostavlja sve bez daha. Tako je bilo i ovog puta u Los Anđelesu.

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, održano je svečano veče povodom događaja LACMA Art + Film Gali na kom su prisustvovale brojne poznate ličnosti, između ostalog i zvezda filma "Duh", Demi Mur koja je ujedno bila i jedna od zvezda te večeri.

Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia

Demi Mur je bila pravo osveženje večeri pojavivši se u providnoj haljini sa visokom "rolkom", ukrašenoj šarenim vezom u obliku cveća i draguljskim detaljima. Glumica je pustila da joj tamna, duga kosa slobodno pada, upotpunivši izgled nežnom šminkom. Zbog poluprovidne prirode njene haljine, deo kože Demi Mur bio je vidljiv. Njen zapanjujući nakit savršeno je upotpunio blistav stajling, ujedno ne ostavljajući mnogo mašti na volju.

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prihod od gala događaja podržava misiju Muzeja umetnosti okruga Los Anđeles (LACMA) da film integriše u svoje kustoske programe. Sredstva takođe pomažu u organizaciji izložbi, akvizicijama, obrazovnim programima i drugim aktivnostima muzeja.

(Kurir.rs/ Ona/ Hola)

