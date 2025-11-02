Slušaj vest

Uvek su imali burnu vezu kao očuh i pastorka na televizijskom ekranu u Netflixovoj hit seriji "Stranger Things", ali sada je otkriveno kako se glumac Dejvid Harbor suočava sa šokantnim optužbama da je zlostavljao i maltretirao svoju mladu koleginicu Mili Bobi Braun, piše Daily Mail.

Harbor (50), koji je takođe prozvan da je varao svoju suprugu, kantautorku Lili Alen, u seriji koja se sada sprema za prikazivanje svoje poslednje, pete sezone, glumi bivšeg šefa policije Džima Hopera. On usvaja devojčicu Eleven koju glumi Mili Bobi Braun. Navodno je protiv njega pokrenuta i istraga nakon što se ona požalila na njegovo ponašanje.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako ishod same istrage nije poznat, Daily Mail saznaje da optužbe ne uključuju tvrdnje o seksualno neprimerenom ponašanju.

„Mili Bobi Braun podnela je prijavu zbog uznemiravanja i maltretiranja pre početka snimanja poslednje sezone. Bilo je stranica i stranica optužbi. Istraga je trajala mesecima“, rekao je anoniman izvor.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

U Netflixu ćute

Netflix nije želeo da komentariše moguću istragu, ali izvor takođe otkriva da je Alen, čiji novi album oštro kritikuje supruga optužujući ga za više prevara, ipak čvrsto stajala uz njega kroz ovaj mukotrpni period.

Mili je tokom snimanja poslednje sezone imala ličnog predstavnika sa sobom na setu. Za seriju, koja će početi s prikazivanjem u Velikoj Britaniji i SAD kasnije ovog meseca, veruje se da će postati jedna od najgledanijih Netflixovih produkcija svih vremena.

Striming platforma toliko je uverena da će poslednja sezona biti ogroman hit da će finale objaviti u dva dela – s drugim “dropom” na Netflixu tokom Božića – dok će poslednja epizoda biti prikazana i u bioskopima 31. decembra, uz istovremeno objavljivanje na striming servisu.

„Biće to pravi bioskopski događaj koji ništa neće zaseniti, pa ni privatni životi glavnih glumaca“, podelio je izvor iz Netflixa.

Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Nastavlja i priznaje kako je nesrećna okolnost što su se Harborovi lični problemi našli u centru pažnje baš u trenutku kada su se obožavatelji "Stranger Thingsa" radovali zbog izlaska nove sezone.

Mili je, zahvaljujući seriji koja je počela s emitovanjem 2016, od nepoznate tinejdžerke postala globalna superzvezda s procenjenim bogatstvom od 50 miliona dolara. Serija je takođe pomogla transformisati Netflix iz usluge za iznajmljivanje filmova u jedan od najvećih filmskih studija u Holivudu.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

„Netflix nikada neće komentarisati internu istragu, ali činjenica da to nisu demantovali govori mnogo. 'Stranger Things' je pomogao da Netflix postane globalni fenomen. Milioni obožavatelja širom sveta s nestrpljenjem očekuju finale. Niko ne želi da išta skrene pažnju s toga“, nadodao je izvor.

Uspešan album

Alen (40), koja se ovog vikenda nalazi u Los Anđelesu, dobila je do sada najbolje komentare na svoj novi album koji bolno opisuje izdaje tokom njenog četvorogodišnjeg braka, što je na kraju dovelo do njegovog raspada u decembru prošle godine.

Lili Alen, Dejvid Harbur Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Prošlog vikenda je Daily Mail otkrio kako je kostimografkinja iz Nju Orleansa, Natali Tipet, zapravo “Madeline” – žena o kojoj govori istoimena pesma koja opisuje njenu aferu s Harborom, te uključuje stvarne razmene poruka između njegove supruge i ljubavnice. Alen, iako nije demantovala priču, ove nedelje je ublažila svoju izjavu rekavši da je “Madeline” zapravo „sastavljena“ od nekoliko žena s kojima je Harbor navodno imao afere.

„Lili je prošla kroz mnogo boli u privatnosti. Bilo je puno suza, puno nervoze. Iz te je boli stvorila neka od svojih najboljih umetničkih dela. Sada je u sjajnom periodu života i ne traži osvetu. Zaista je srećna i oduševljena reakcijama svojih obožavatelja na album“, priznao je izvor blizak bivšim supružnicima.

Lili Alen Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pojavile su se i tvrdnje da bi napadi Alen na supruga u novom albumu mogli da budu „marketinški trik“ kako bi privukla više pažnje, naročito nakon što je Harbor prošlog vikenda viđen u tematskom parku na Floridi s njene dve male ćerke.

„Bol kroz koju je Lili prošla bila je stvarna. Želi da Dejvid zadrži dobar odnos s devojčicama jer ga one vole. On im je očuh i voli ih. Lili dolazi iz razorene porodice i ne želi da njene ćerke imaju probleme s napuštanjem kao što ih je imala ona“, ipak je demantovao izvor.

Alen često govori o svom burnom detinjstvu u nagrađivanom podkastu "Miss Me?", koji vodi sa svojom najboljom prijateljicom Mikvitom Oliver. Njen otac, glumac Kit Alen, napustio je njenu majku, filmsku producentkinju Alison Oven, kada je Lili imala samo četiri godine.

Lili Alen Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Alen i Harbor stavili su svoju kuću u Njujorku na prodaju za osam miliona dolara, a javno dostupni podaci pokazuju da je nekretnina u vlasništvu fonda nazvanog po njenim dvema ćerkama.

Gospođa Alen i gospodin Harbor stavili su svoju kuću u Njujorku, tzv. brownstone, na prodaju za 8 miliona dolara (6 miliona funti).

Sinoć su predstavnici Mili – koja sada vodi centar za spasavanje životinja u američkoj saveznoj državi Džordžiji, zajedno sa svojim suprugom, američkim modelom i glumcem Džejkom Bondžovijem – odbili da odgovore na višestruke zahteve za komentar.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Zašto Netflix, HBO i Amazon ne žele da prikazuju ovaj film?