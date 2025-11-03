Slušaj vest

Iako su prošli meseci od završetka sedme sezone rijaliti šoua "Love Island USA", kontroverze koje su je pratile ne prestaju. U centru pažnje ponovo su se našle dve takmičarke koje su dominirale vilom i društvenim mrežama, Huda Mustafa i Olandrija Karten.

Njihov odnos, koji je pred kamerama evoluirao od prijateljstva do svojevrsnog rivalstva, nastavio je da intrigira javnost i nakon šoua, a opsesivni obožavatelji često su podsticali sukobe rasističkim i uvredljivim objavama. Najnoviji incident podigao je prašinu na internetu i doveo do ozbiljnih posledica za aktere.

Šta je pokrenulo skandal?

Huda Mustafa, koja je Love Island napustila u prijateljskom odnosu s Krisom Silijem, nakon šoua je započela vezu s Luisom Raselom, poznatim iz Netflixovog šoua "Perfect Match". Tokom nedavnog zajedničkog prenosa uživo na Instagramu, par je odgovarao na pozive obožavatelja.

Jedan od pozivatelja, s nepoznatog broja, uputio je tešku rasističku uvredu Olandriji Karten. Snimak koji je postao viralan prikazuje Mustafu i Rasela kako se prvo smeju, a zatim deluju zbunjeno. Na snimku se čuje kako Rasel govori: "Vau, hej, hej", dok Mustafa pita: "Šta su rekli?"

Kako se u priču uključio Huda Beauty?

Samo mesec dana ranije, u septembru, kozmetički gigant Huda Beauty objavio je saradnju s Mustafom, koja je postala ambasadorka za njihov popularni puder Easy Bake Loose Powder. Kampanja je bila izuzetno uspešna, a obožavatelji su hvalili Mustafu zbog njene uloge u reklami.

Međutim, 31. oktobra brend je objavio da raskida partnerstvo. "Nažalost, jedna od naših nedavnih saradnica pokazala je ponašanje koje nije u skladu s našim vrednostima", stoji u njihovoj objavi na Instagramu. "Iako ne verujemo da njeni postupci odražavaju njen karakter, smatrali smo ih duboko uznemirujućim."

Huda Beauty uklonio je sav sadržaj povezan s Mustafom i dodao: "Ova akcija nije preduzeta zbog sadržaja bilo kog kreatora ili influensera, već zbog nedostatka ozbiljnosti po pitanju problema i zbog ljudi bliskih nama koji su bili uvređeni postupcima tokom prenosa uživo. Molimo vas da zapamtite da se ovde radi o odgovornosti, a ne o 'otkazivanju' ljudi."

Reakcije i izvinjenja nisu izostali

Mustafa se oglasila odmah nakon incidenta serijom objava na Instagramu, tvrdeći da ni ona ni Rasel u prvom trenutku nisu dobro čuli šta je pozivatelj rekao. "Takođe, smeh je bio jer je bilo neprijatno", napisala je. "Bilo je neprijatno i neprikladno, ko god je to rekao, pogrešio je."

Dan kasnije, nakon "razmišljanja", objavila je zvanično izvinjenje: "Želim da iskoristim ovaj trenutak da u potpunosti preuzmem odgovornost za svoje postupke. Želim jasno da kažem da ne odobravam niti tolerišem nikoga ko koristi takav jezik." Najavila je i ličnu donaciju organizaciji NAACP.

Olandrija Karten reagovala je i pre Mustafinog drugog izvinjenja, naglasivši težinu uvrede: "Takve reči nose generacije boli, a pretvaranje da je drugačije samo održava ciklus." Pozvala je sve uključene da "pokažu istinsku predanost antirasizmu doniranjem organizacijama" poput UNCF-a, NAACP-a i drugih.

Luis Rasel takođe se izvinio 29. oktobra: "Kao crnac, imam veću empatiju kroz sosptvena životna iskustva borbe protiv rasizma i ideja da bi zbunjen odgovor na vrlo uznemirujuću situaciju mogao da bude pogrešno protumačen, kao da ne shvatam stvar ozbiljno, neverovatno je obeshrabrujuća."

