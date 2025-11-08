Slušaj vest

U novoj epizodi reality serije "The Kardashians", Kim Kardašijan je ponovo skrenula pažnju javnosti – ovog puta ne stajlingom ili skandalom sa partnerom, već sumnjama u jedno od najvećih dostignuća čovečanstva. Na snimanju serije "All’s Fair", Kim je priznala da je uverena da se sletanje na Mesec 1969. godine – nikada nije dogodilo.

"Šaljem ti milion članaka sa Bazom Oldrinom i... onim drugim", rekla je Kim glumici Sari Polson, aludirajući pritom na Nila Armstronga.

Kim Kardašijan u zlatnom korsetu Aleksandra Mekvina iz 1997. godine tokom proslave svog 45. rođendana u Parizu. Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Nije bilo strašnog trenutka, jer se to nije dogodilo"

Kim se pozvala na navodni snimak u kom Baz Oldrin, danas 95-godišnjak, komentariše sletanje. Kako tvrdi, video ju je ubedio da se istorijski događaj zapravo nikada nije zbio.

"Ova devojka ga pita: Koji je bio najstrašniji trenutak? A Oldrin odgovara: Nije bilo strašnog trenutka jer se to nije dogodilo. Moglo je biti strašno, ali nije bilo, jer se to nije dogodilo."

Za Kim, to je dovoljan dokaz da "Oldrin sada govori istinu jer više ne pazi šta govori".

"Zašto se zastava vijori ako na Mesecu nema gravitacije?"

Na talasu argumentacije, Kardašijan je iznela još nekoliko često pominjanih "nelogičnosti".

"Mislim da nismo. Mislim da je bilo lažno. Videla sam nekoliko videa u kojima Baz Oldrin govori da se to nije dogodilo. On to stalno ponavlja."

"Zašto se zastava vijori ako na Mesecu nema gravitacije? Cipele u muzeju imaju drugačiji otisak od onog na fotografijama. I – zašto nema zvezda?"

sletanje na Mesec Foto: Shutterstock

NASA odgovorila

S obzirom na to da je Kimina izjava izazvala buru na društvenim mrežama, ubrzo se oglasila i NASA. Privremeni administrator agencije, Šon Dafi, oglasio se na društvenoj mreži X:

"Da, Kim Kardašijan, bili smo na Mesecu već... šest puta", napisao je Dafi, uz isečak iz emisije.

Dodao je i da je NASA uveliko u pripremama za novi poduhvat.

"I još bolje: @NASAArtemis se vraća pod vođstvom @POTUS-a. Pobedili smo u poslednjoj svemirskoj trci, a pobedićemo i u ovoj."

Dafi je zatim pozvao Kim u Svemirski centar Kenedi na Floridi, kako bi iz prve ruke videla "gde se istorija dogodila – i gde će se ponovo dogoditi".

(Kurir.rs/ Ona)

