Dženifer Aniston je svoju vezu s dečkom Džimom Kertisom podigla na novi nivo. Popularna 56-godišnja glumica i izvršna producentkinja serije "The Morning Show" u nedelju uveče je na svom Instagram profilu objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju, čestitavši mu tako rođendan.

"Srećan rođendan, ljubavi moja", napisala je Aniston uz romantičnu crno-belu fotografiju na kojoj grli svog partnera s leđa. Iako je ovo prva njihova zajednička fotografija koju je objavila, glumica je već ranije, u septembru, podelila njegovu fotografiju, ali je bila skrivena među ostalim slikama u galeriji.

Dženifer Aniston objavila prvu fotografiju novog dečka, Džima Kertisa
Fotografija Džima Kertisa koju je objavila Dženifer Aniston Foto: Printscreen/ Instagram/ jenniferaniston

Zajedno od leta

Kertis i Aniston prvi su put povezani u julu ove godine nakon što su snimljeni u prisnom druženju na jahti. Od tada joj je on bio podrška na septembarskoj premijeri četvrte sezone serije "The Morning Show", a u avgustu su viđeni i na dvostrukom dejtu s njenim prijateljem Džejsonom Bejtemanom i njegovom suprugom Amandom Ankom. Izvor blizak paru ranije je za People izjavio: "Oni povremeno izlaze i zabavljaju se."

