Dok je šampanjac tekao u potocima, plesači u kostimima džez doba zabavljali su goste, a Donald Tramp je igrao modernog Getsbija.

Predsednik Sjedinjenih Država našao se na meti oštrih kritika nakon što su fotografije sa raskošne zabave za Noć veštica u njegovom klubu Mar-a-Lago postale viralne, dok je zemlja bila paralizovana zatvaranjem vlade koje je zamrznulo plate i zatvorilo brojne institucije.

Luksuz dok su ljudi gladovali

Gosti luksuznog imanja u Palm Biču nosili su blistave kostime u stilu ludih dvadesetih, dok su se izvođači kretali kroz gomilu i zabavljali publiku obiljem hrane i pića.

Zvanična tema večeri bila je: „A little party never killed nobody“ – stih iz pesme Fergi, koja se pojavljuje u filmskoj adaptaciji romana F. Skota Ficdžeralda „Veliki Getsbi“, priče o dekadenciji i moralnom padu bogatih.

Kritičari, uglavnom demokrate, nazvali su predsednikov potez „potpunim nepoštovanjem prema narodu“.

Zlatni martiniji, ledene skulpture i glamur

Fotografije sa događaja prikazuju burlesknu plesačicu u džinovskoj pozlaćenoj čaši za martini, kao i šou program sa blistavim plesačicama i raskošnim dekoracijama.

Džinovska ledena skulptura služila je za hlađenje alkohola, dok je bogat izbor kolača i slatkiša prekrivao stolove.

Među gostima su bili Marko Rubio, državni sekretar, kao i Ivanka i Tifani Tramp sa svojim muževima Džaredom Kušnerom i Majklom Bulosom.

Na prethodnim događajima u Mar-a-Lagou gosti su plaćali i do 1.000 dolara po osobi, pa se veruje da ova zabava nije bila izuzetak.

Kontroverza raste

Skandal sa Getsbi zabavom dolazi nakon što je predsednik srušio istočno krilo Bele kuće da bi izgradio „veliku balsku dvoranu“, što je izazvalo negodovanje javnosti i optužbe za favorizovanje privatnih donatora.

Na Noć veštica, Tramp je takođe otkrio da je kupatilu Abrahama Linkolna dao izgled „luksuza Mar-a-Lago“, zamenjujući istorijske zelene pločice iz 1940-ih belim mermerom, rekavši da su „stare pločice bile potpuno neumesne“.

