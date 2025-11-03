Slušaj vest

Legendarni bend Kerber vraća se na veliku scenu Sava Centra 23. novembra, donoseći najveće hitove u novom ruhu!

U Sava Centru, 23. novembra, publiku očekuje koncert koji spaja snagu rokenrola i veličanstvenost simfonijskog orkestra.

Emocija, energija i bezvremenski hitovi poput Ratne igre, Seobe i Bolje da sam druge ljubio dobiće novo, monumentalno ruho. Ovo nije samo koncert - ovo je povratak generacije koja je oblikovala muzički duh jednog vremena.

Foto: Promo/Marina Pešić

„Želimo da svaka nota podseti ljude zašto su nas voleli i zašto muzika nikada ne stari“, poručuje Goran Šepa Gale.

Karte su u prodaji na blagajni Ticket Vision i online na - Tickets | KERBER

Ako ste voleli Kerber - ovo je trenutak da ih ponovo čujete, jače nego ikada!