Kerber najavljuje koncert u Sava Centru: Simfonijski spektakl koji se ne propušta!
Legendarni bend Kerber vraća se na veliku scenu Sava Centra 23. novembra, donoseći najveće hitove u novom ruhu!
U Sava Centru, 23. novembra, publiku očekuje koncert koji spaja snagu rokenrola i veličanstvenost simfonijskog orkestra.
Emocija, energija i bezvremenski hitovi poput Ratne igre, Seobe i Bolje da sam druge ljubio dobiće novo, monumentalno ruho. Ovo nije samo koncert - ovo je povratak generacije koja je oblikovala muzički duh jednog vremena.
Foto: Promo/Marina Pešić
„Želimo da svaka nota podseti ljude zašto su nas voleli i zašto muzika nikada ne stari“, poručuje Goran Šepa Gale.
Karte su u prodaji na blagajni Ticket Vision i online na - Tickets | KERBER
Ako ste voleli Kerber - ovo je trenutak da ih ponovo čujete, jače nego ikada!
