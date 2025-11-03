šta će se dogoditi

šta će se dogoditi

Slušaj vest

Samo dan nakon što je Rumunija potvrdila svoj povratak na Pesmu Evrovizije, stigla je još jedna radosna vest za ljubitelje takmičenja – Bugarska se vraća u konkurenciju!

Evropska radiodifuzna unija (EBU) potvrdila je da će Bugarska učestvovati na Evroviziji 2026, što je ubrzo potvrdio i nacionalni emiter BNT. Time se Bugarska vraća na scenu posle tri godine pauze, a poslednji put je nastupila 2022. u Torinu.

Tada je bend Intelligent Music Project s pesmom „Intention” završio 15. od 16 zemalja u polufinalu.

Lista zemalja koje su potvrdile učešće

Povratkom Bugarske, broj zemalja koje su potvrdile nameru da učestvuju na Pesmi Evrovizije 2026 porastao je na 29. Evo kompletne liste:

Albanija, Australija, Austrija, Azerbejdžan, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nemačka, Norveška, Portugal, Rumunija, San Marino, Srbija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo. Mogući bojkot Evrovizije 2026

Ipak, sjaj i glamur Evrovizije mogli bi biti zasenjeni tenzijama koje potresaju Evropu.

Španija, Irska, Slovenija i Holandija još nisu potvrdile učešće i zapretile su bojkotom ako se Izrael pojavi na takmičenju. Razlog?

Zemlje koje razmatraju povlačenje traže da se izraelskim predstavnicima zabrani učešće zbog, kako navode, nastavka agresije u Gazi. Ukoliko do zabrane ne dođe, one prete da će se povući iz takmičenja, što bi ozbiljno moglo da ugrozi reputaciju Evrovizije i izazove krizu u organizaciji 2026. godine.

Bonus video: Koliko se promenila Evrovizija