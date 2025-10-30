Eros Ramazzoti povodom svog rođendana objavljuje spisak pesama sa NOVOG ALBUMA – Gosti na novom projektu italijanske i međunarodne zvezde
Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali i Ultimo
„Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“ izlazi 21. novembra predporudžbine su već dostupne, a od danas i digitalni pre-save.
Povodom svog rođendana, Eros Ramazzotti otkriva zvaničnu listu pesama i impresivne saradnje sa novog albuma „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“, koji će širom sveta biti objavljen 21. novembra u izdanju Friends & Partners S.p.A./Eventim Live International, a u distribuciji Sony Music Entertainment-a.
Album je već dostupan za prednarudžbinu, a od danas i za digitalni pre-save.
Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali i Ultimo pridružili su se Erosu na ovom izuzetnom putovanju kroz 15 numera, koje donose nove pesme ali i nove verzije njegovih najvećih hitova, snimljene na italijanskom i španskom jeziku.
TRACKLIST – UNA STORIA IMPORTANTE
1. Il mio giorno preferito
2. L’aurora feat. ---------
3. Un’emozione per sempre feat. Ultimo
4. Come nei film feat. Max Pezzali
5. Festa
6. La mia strada feat. Jovanotti
7. Buona stella feat. Elisa
8. Se bastasse una canzone feat. Andrea Bocelli
9. Otra Como Tu feat. Carìn Leòn
10. Domani
11. Quanto amore sei feat. Giorgia
12. Solo insieme a te
13. Stupide parole romantiche
14. Fuego en el fuego feat. Lali
15. 5 secondi
TRACKLIST – UNA HISTORIA IMPORTANTE
1. Mi día preferido
2. La aurora feat. ---------
3. Una emoción para siempre feat. Kany García
4. Si bastasen un par de canciones feat. Andrea Bocelli
5. Fuego en el fuego feat. Lali
6. Otra como tú feat. Carín León
7. Mañana
8. Fiesta
9. La aventura feat. Jovanotti
10. Cuánto amor me das feat. Giorgia
11. Solo junto a ti
12. Estúpidas palabras románticas
13. 5 segundos
14. Buona stella feat. Elisa
15. Come nei film feat. Max Pezzali
Album „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“ biće dostupan u više specijalnih izdanja:
• Italijanska verzija: dupli crni vinil, providni vinil, narandžasti i potpisani narandžasti vinil, Jewel Box CD, Deluxe i potpisani Deluxe.
• Španska verzija: dupli crni vinil, narandžasti i potpisani narandžasti vinil, Jewel Box CD, Deluxe i potpisani Deluxe.
Nakon ogromnog uspeha World Tour Gala Premijere sa više od 30.000 posetilaca u Amsterdamu, Eros najavljuje UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, turneju koju produkcijski potpisuje RadioRama, a distribuiraju Friends & Partners i Eventim Live International.
Turneja počinje 14. februara 2026. u Parizu, a obuhvatiće 30 zemalja širom Evrope, Severne Amerike, Kanade i Južne Amerike. Od 6. juna 2026. Ramazzotti se vraća i na velike italijanske stadione.
Više informacija na: www.ramazzotti.com | www.friendsandpartners.it
UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR
Evropa:
14. februar – Paris, Accor Arena
16. februar – Strasbourg, Zenith
18. februar – Nice, Palais Nikaia
22. i 23. februar – Bruxelles, Forest National (RASPRODATO)
25. februar – München, Olympiahalle (RASPRODATO)
28. februar – Hamburg, Barclays Arena
2. mart – Berlin, Uber Arena
4. mart – Copenhagen, Royal Arena
6. mart – Oslo, Unity Arena
8. mart – Gothenburg, Scandinavium
12. mart – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
16. mart – Zurich, Hallenstadion
20. mart – Frankfurt, Festhalle (RASPRODATO)
22. mart – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
24. mart – Geneva, Arena Geneve
27. mart – Lyon, Ldlc Arena
29. mart – Toulon, Zenith
6. april – Kaunas, Žalgirio Arena
8. april – Krakow, Tauron Arena Krakow
10. april – Prague, O2 Arena
13. april – Wien, Wiener Stadthalle D
16. april – Bratislava, Tipos Arena
19. april – Budapest, MVM Dome
22. april – Bucharest, Laminor Arena
24. april – Sofia, Arena 8888
26. april – Beograd, Belgrade Arena
28. april – Zagreb, Arena Zagreb
2. maj – Barcelona, Palau Sant Jordi
4. maj – Madrid, Movistar Arena
6. maj – Lisboa, Meo Arena
Italija:
6. jun – Udine, Bluenergy Stadium
9. jun – Milano, Stadio San Siro
13. jun – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
16. jun – Rim, Stadio Olimpico
20. jun – Messina, Stadio Franco Scoglio
23. jun – Bari, Stadio San Nicola
27. jun – Torino, Allianz Stadium
Severna i Latinska Amerika:
16. oktobar – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18. oktobar – Montreal, Place Bell
22. oktobar – Boston, Boch Center Wang Theatre
24. oktobar – New York, The Theater at Madison Square Garden
28. oktobar – Chicago, Rosemont Theatre
31. oktobar – Miami, Kaseya Center
4. novembar – Houston, Smart Financial Centre
7. novembar – Los Angeles, YouTube Theater
10. novembar – Monterrey, Arena Monterrey
12. novembar – Guadalajara, Arena Guadalajara
14. novembar – Ciudad de México, Arena CDMX
18. novembar – San José, Estadio Nacional de Costa Rica
21. novembar – Bogota, Movistar Arena
24. novembar – Lima, Arena 1
26. novembar – Santiago, Movistar Arena
28. novembar – Buenos Aires, Movistar Arena
30. novembar – São Paulo, Vibra São Paulo
Ulaznice za koncert Erosa Ramazzottija u Beogradskoj Areni dostupne su putem besplatne eFinity aplikacije, besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), Sava Centru i svim MojKiosk prodajnim mestima.
