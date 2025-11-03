Slušaj vest

Poznati di-džej Diplo podigao je prašinu nakon što je u podkastu "Smart Girl Dumb Questions" izneo šokantnu tvrdnju da je bio u vezi s pevačicom Kejti Peri, ali i s njenim novim partnerom, bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom.

Šala koja je zbunila fanove

Tokom razgovora, Diplo (46) je komentarisao novu vezu pevačice. "A sada se Kejti Peri zabavlja s Džastinom", rekao je, dodavši: "Baš super". Kada je voditeljka Najima Raza započela rečenicu s: "Poznajem toliko ljudi koji su nekako...", Diplo ju je prekinuo i dovršio: "... bili s Kejti Peri, poput mene?". Na njeno iznenađenje, pojasnio je: "Jesam".

Međutim, tu se nije zaustavio. Kada je voditeljka rekla da je mislila na Trudoa (53), Diplo je nastavio u istom tonu. "Bio sam i s Trudoom", izjavio je. "To je bilo čudno", dodao je, objasnivši da mu je to bilo neobično jer "nije ljubitelj političara".

Njegove izjave možete pogledati u videu u okviru članka, počinju od 37. minuta.

Iako je kasnije pojašnjeno da je reč o šali, njegova izjava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. "Bio je s Trudoom???", napisao je jedan fan, na šta je s profila podkasta odgovoreno: "Ha-ha, šali se". I dok je romansa s Trudoom bila samo šala, Diplo je s Peri zaista bio povezivan još 2014. godine, iako status njihove veze nikada nije bio potvrđen.

Kejti Peri potvrdila vezu

Za razliku od Diplove šale, romansa između Kejti Peri (41) i Džastina Trudoa je stvarna. Pevačica je vezu potvrdila tokom svog nastupa u Pragu prošle nedelje, kada je odbila prosidbu obožavatelja iz publike. "Ovaj tip pokušava da se oženi mnome i ima prsten u ruci", rekla je publici, kako se vidi na snimku objavljenom na TikToku. "Ne! Zabavljam se s nekim drugim, dođavola!", uzviknula je pevačica.

Par je prvi put podstakao glasine o vezi još u julu, kada su viđeni na večeri u Montrealu, a svoju romansu su i zvanično potvrdili proslavom njenog 41. rođendana u Parizu prošlog meseca.

Novi početak nakon raskida

Nova veza usledila je nakon što je Peri ranije ove godine raskinula dugogodišnju vezu sa verenikom Orlandom Blumom, s kojim ima petogodišnju ćerku Dejsi. S druge strane, Trudo se od supruge Sofi Gregor, s kojom takođe ima decu, rastao 2023. godine.

Peri je svoju novu ljubav suptilno predstavila i na Instagramu. U objavi povodom rođendana podelila je niz fotografija i isečaka sa slavlja, a u jednom videu, dok duva svećice na torti, u pozadini se nakratko vidi nasmejani Trudo kako joj aplaudira.

(Kurir.rs/ Index.hr)

