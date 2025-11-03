Slušaj vest

Obožavaoci su ostali šokirani kada su Sidni Svini i Džonatan Davino viđeni zajedno u restoranu u Los Anđelesu, dok su mediji poslednjih dana spekulisali o njihovom raskidu. Par je do sada držao svoju vezu prilično privatnom, a ovaj javni susret delovao je neobično nakon višemesečne tišine i spekulacija o njihovom raskidu.

Šta se dogodilo?

Prema fotografijama koje je objavio Page Six, Svini je viđena kako seda na suvozačko sedište u automobilu kojim je upravljao Davino u Los Anđelesu. Dvadesetosmogodišnja glumica je pokrila lice rukom dok je producent ubrzavao i vozio ka njenoj kući.

Izvor sa mesta događaja rekao je za TMZ da je, kada je glumica izašla iz automobila, glasno vikala na Davina: „Ne verujem ti. Molim te, idi, ostavi me na miru!“

Svini je bila na privatnoj večeri sa prijateljima u restoranu Giorgio Baldi u Santa Moniki, gde su gledali kako Los Anđeles Dodžersi i Toronto Blu ​​Džejsi igraju zajedno. Svini je uzela Uber, ali je nekoliko blokova kasnije stala pored Davinog parkiranog automobila, kada se dogodio njihov neočekivani susret.

Ponovni susret dolazi u trenutku kada tabloidi objavljuju da Svini uživa u romansi sa Skuterom Braunom. Izvor blizak paru rekao je prošlog meseca za taj medijski list da glumica „voli da ima nekoga ko joj daje savete o karijeri“. Međutim, isti izvor je istakao: „Ne očekujte bračna zvona... Njen prioritet broj 1 je karijera.“

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Sidni Svini i Džonatan Davino su se verili početkom 2022. godine, ali su se u martu 2025. suočili sa problemima koji su navodno doveli do kraja njihove veze. Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ovaj susret je iznenadio obožavaoce jer je Sidni krajem maja javno potvrdila da je sama i fokusirana na karijeru.

Zašto su obožavaoci radoznali o njihovoj vezi

Sidni je trenutno jedna od zvezda u Holivudu sa najbržim usponom, poznata po ulogama u TV seriji „Euforija“ i filmu „Svi osim tebe“. Od početka njihove veze, mediji prate njenu vezu sa Džonatanom Davinom, biznismenom iz Čikaga.

Nedavno su se spekulisale o raskidu, ali već sledećeg dana viđeni su zajedno, što pokreće pitanja o tome da li par možda pokušava da obnovi svoju romansu.

Put njihove veze

Sidni Svini Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Veza Sidni i Džonatana počela je polako 2018. godine, sa prvim spekulacijama tokom holivudskih događaja. Par se verio početkom 2022. godine, ali se suočio sa problemima u martu 2025. godine koji su navodno okončali vezu. Sidni je tada tabloidima rekla da nije spremna za brak, jer ceni svoju nezavisnost i želi da nastavi da gradi karijeru. Od tada, ona otvoreno ističe koliko joj je važno da neguje svoju slobodu i bolje upoznaje sebe.

Bonus video: Ana Nikolić pokazala poruke nakon raskida sa Raletom