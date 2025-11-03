Sidni Svini uhvaćena u autu bivšeg verenika: Situacija eskalirala, očevici šokirani onim što su videli: "Ostavi me na miru!“
Obožavaoci su ostali šokirani kada su Sidni Svini i Džonatan Davino viđeni zajedno u restoranu u Los Anđelesu, dok su mediji poslednjih dana spekulisali o njihovom raskidu. Par je do sada držao svoju vezu prilično privatnom, a ovaj javni susret delovao je neobično nakon višemesečne tišine i spekulacija o njihovom raskidu.
Šta se dogodilo?
Prema fotografijama koje je objavio Page Six, Svini je viđena kako seda na suvozačko sedište u automobilu kojim je upravljao Davino u Los Anđelesu. Dvadesetosmogodišnja glumica je pokrila lice rukom dok je producent ubrzavao i vozio ka njenoj kući.
Izvor sa mesta događaja rekao je za TMZ da je, kada je glumica izašla iz automobila, glasno vikala na Davina: „Ne verujem ti. Molim te, idi, ostavi me na miru!“
Svini je bila na privatnoj večeri sa prijateljima u restoranu Giorgio Baldi u Santa Moniki, gde su gledali kako Los Anđeles Dodžersi i Toronto Blu Džejsi igraju zajedno. Svini je uzela Uber, ali je nekoliko blokova kasnije stala pored Davinog parkiranog automobila, kada se dogodio njihov neočekivani susret.
Ponovni susret dolazi u trenutku kada tabloidi objavljuju da Svini uživa u romansi sa Skuterom Braunom. Izvor blizak paru rekao je prošlog meseca za taj medijski list da glumica „voli da ima nekoga ko joj daje savete o karijeri“. Međutim, isti izvor je istakao: „Ne očekujte bračna zvona... Njen prioritet broj 1 je karijera.“
Ovaj susret je iznenadio obožavaoce jer je Sidni krajem maja javno potvrdila da je sama i fokusirana na karijeru.
Zašto su obožavaoci radoznali o njihovoj vezi
Sidni je trenutno jedna od zvezda u Holivudu sa najbržim usponom, poznata po ulogama u TV seriji „Euforija“ i filmu „Svi osim tebe“. Od početka njihove veze, mediji prate njenu vezu sa Džonatanom Davinom, biznismenom iz Čikaga.
Nedavno su se spekulisale o raskidu, ali već sledećeg dana viđeni su zajedno, što pokreće pitanja o tome da li par možda pokušava da obnovi svoju romansu.
Put njihove veze
Veza Sidni i Džonatana počela je polako 2018. godine, sa prvim spekulacijama tokom holivudskih događaja. Par se verio početkom 2022. godine, ali se suočio sa problemima u martu 2025. godine koji su navodno okončali vezu.
Sidni je tada tabloidima rekla da nije spremna za brak, jer ceni svoju nezavisnost i želi da nastavi da gradi karijeru. Od tada, ona otvoreno ističe koliko joj je važno da neguje svoju slobodu i bolje upoznaje sebe.
