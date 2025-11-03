Slušaj vest

Kristofer Švarceneger, najmlađi sin slavnog glumca i bivšeg guvernera Kalifornije Arnolda Švarcenegera i novinarke Marije Šrajver, iznenadio je prolaznike svojim novim izgledom tokom porodičnog izleta u Los Anđelesu.

U društvu sestre Ketrin Švarceneger Prat, zeta Krisa Prata i njihove dece, 28-godišnjak je viđen na porodičnom branju bundeva u naselju Brentvud, gde je pokazao svoju fantastičnu fizičku formu i očiglednu posvećenost treningu.

Impresivna promena i novi izgled

Kristofer je ovog proleća otkrio da je smršao oko 14 kilograma, a sada se ponosno pojavio sa zategnutim rukama i atletskim stasom, noseći čak tri bundeve do automobila bez imalo napora.

Za ovu priliku obukao je belu majicu na bretele, tamnozelene pantalone u cargo stilu i patike, a oko struka mu je bila vezana bela dukserica — pravi primer opuštenog, sportskog stila.

Tokom izlaska, Kristofer je pažnju privukao i svojom nježnom ulogom ujaka, dok je pomagao sestričinama Lajli (5) i Eloiz (3) da pronađu savršene bundeve. Sa porodične zabave jedino je izostao najmlađi član porodice, jedanaestomesečni sin Ketrin i Krisa, Ford.

Posvećenost zdravlju i inspiracija slavnim ocem

Godina je bila prelomna za Kristofera — postao je vidno mršaviji, snažniji i samouvereniji. Njegova transformacija odražava disciplinu i posvećenost zdravom načinu života, čemu ga je, kako kaže, naučio njegov otac, Arnold Švarceneger, legendarni „Terminator“.

U septembru je ponovo pokazao rezultate napornog rada tokom porodičnog odmora na jezeru. Na fotografijama koje je Ketrin objavila na Instagramu, Kristofer se vidi bez majice, u plavo-belim kupaćim gaćama, dok uživa u vožnji čamcem i pozira s devojkom u krilu.

Kako je počeo put transformacije

Kristofer je ranije govorio o svom putu ka boljoj formi, priznajući da promena nije bila laka.

„Sve je počelo 2019. godine dok sam živeo u Australiji. Bio sam na velikom putovanju i shvatio da mi višak kilograma ne dozvoljava da uživam u svakodnevnim aktivnostima“, rekao je tokom Beacher Vitality Happy & Healthy Summit-a u Holivudu.

Dodao je da se i dalje ne smatra „završnom verzijom sebe“, jer veruje da je pred njim još posla:

„Kada pogledam fotografije pre i posle, i dalje osećam da nisam stigao do kraja“, iskreno je priznao.

